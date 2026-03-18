Ülkemizde uzun süredir devam eden süt krizi, yeni bir boyuta taşındı. Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, hükümeti plansızlık ve üreticiyi bilinçli şekilde bu noktaya sürüklemekle suçladı.

Üreticiler, iki aydır süren krize rağmen herhangi bir planlama yapılmadığını, alınan önlemlerin yetersiz kaldığını ve sektörün adeta kendi haline bırakıldığını savunuyor.

KKTC’de günlük süt üretimi 600 tonun üzerine çıkarken, bunun yaklaşık yüzde 75-80’i ihracata gidiyor. Ancak İran-ABD-İsrail savaşı nedeniyle Orta Doğu’da yaşanan gelişmeler ihracatın durmasına, sistemin kilitlenmesine yol açtı.

İç piyasada oluşan arz fazlası nedeniyle üreticilerin depoları ve tankları dolarken, toplanamayan sütlerin dökülmesi gündeme geldi.

Sektör temsilcileri, bu tablonun öngörülebilir olduğunu ancak gerekli adımların zamanında atılmadığını ifade ediyor.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, sektörde küçük ve orta ölçekli üreticilerin zor durumda kaldığı, büyük işletmelerin ise daha fazla pay aldığı ifade ederken bu dengesizliğin kırsalda üretimi tehdit ettiği uyarısında bulundu.

Hayvan Üreticileri ve Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adil Onalt, krizin tamamen plansızlık sonucu ortaya çıktığını belirterek, üreticinin bilinçli şekilde bu noktaya sürüklendiğini söyledi.

Depoların dolduğunu ve sütün toplanamadığını dile getiren Onalt, hükümetin üretici yerine sermayeyi tercih ettiğini savundu. Onalt, bu krizin sorumlusunu hükümet ve Tarım Bakanı Hüseyin Çavuş Kelle olduğunu söyledi.

Hükümetin üreticinin uyarılarını dikkate almadığını ifade eden Onalt, göreve geldikleri günden bu yana planlı üretim ve sürdürülebilirlik için öneriler sunduklarını ancak karşılık bulamadıklarını söyledi. “Gelin birlikte planlayalım dedik, hayır dediler. Sermayeyi tercih ettiler” ifadelerini kullandı.

Üreticinin maliyetler altında ezildiğini vurgulayan Onalt, yem, akaryakıt ve diğer giderlerin arttığını ancak sütün değer bulmadığını belirtti. Onalt “Hem pahalıya üret, hem ucuza sat, hem de sütünü dök. Böyle bir üretim modeli olamaz” dedi.