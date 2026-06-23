Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın ilk safhası olan kara safhası, bu sabah gerçekleştirilen basın brifinginin ardından Girne 101 Evler bölgesinde icra edildi.

Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, 2’nci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, 5’inci Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye Cumhuriyeti Sahil Güvenlik Komutanı Koramiral Ahmet Kendir, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Korgeneral Sebahattin Kılıç, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü, ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Şehit Teğmen Caner Gönyeli’nin kızı Nil Gönyeli, askeri yetkililer, bazı bürokratlar, ülkeden ve yurt dışından çok sayıda basın mensubu ile Azerbaycan, Pakistan, Libya, Gambiya, Zambiya, Ruanda, Sierra Leone ve Somali’den yabancı gözlemciler tatbikatı izledi.

Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral İlker Görgülü’nün tatbikata dair yaptığı bilgilendirme konuşmasının ardından, tatbikat kapsamındaki ilk senaryo icra edildi.

- Görgülü

Tümgeneral Görgülü, Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı'nın kara ve deniz safhası olmak üzere iki bölümde, üç farklı senaryoya dayanılarak icra edileceğini belirtti.

Tatbikatın amacının, arama-kurtarma unsurlarının koordinasyonla birlikte çalışmasını sağlamak, arama-kurtarma imkan kabiliyetini fiilen denemek ve arama-kurtarma personeli eğitmek, insani yardım harekatı çerçevesinde Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasındaki iş birliğini denemek ve geliştirmek olduğunu belirten Görgülü, arama-kurtarmanın doğrudan insan hayatının kurtarılmasıyla ilgili olduğunu, zamana karşı ve ölümle yaşam arasında bir yarış halinde icra edildiğini vurguladı.

Tatbikatın kara safhasının bugün, 101 Evler bölgesindeki bir numaralı "Vatan" sahasında gerçekleştireceğini söyleyen Görgülü senaryo hakkında bilgi vererek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti hava sahasında, Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti güzergahında planlı seferini yapan bir yolcu uçağıyla, Beşparmak Dağları üzerinde temasın kaybedilmesinin ardından gerekli arama kurtarma faaliyetleri icra edileceğini belirtti.

Tümgeneral Görgülü, tatbikata, Türkiye'den Milli Savunma Bakanlığından Genelkurmay Başkanlığı, Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları; İçişleri Bakanlığı’ndan Sahil Güvenlik Komutanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı; Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı; Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Kıbrıs Türk Kıyı Emniyeti ve Gemi Kurtarma Limited Şirketi ilgili unsurlarının iştirak ettiğini söyledi.

Görgülü konuşmasını, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Anavatanı Türkiye Cumhuriyeti ile gönül ve emel birliği içerisinde, karada, karasularında ve uluslararası sularda gece ve gündüz her zaman arama kurtarma harekatı icra etmeye hazırdır.” sözleriyle tamamladı.

Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı kara safhası

Tümgeneral İlker Görgülü'nün konuşması ardından, tatbikatın kara safhası icra edildi.

Bu safhada, her seviyede arama-kurtarma koordinasyon merkezlerinin yanında Türkiye'den Kara, Deniz ve Hava Kuvvetleri komutanlıkları ile Jandarma Genel Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurları, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı, Polis Genel Müdürlüğü, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı ve Sivil Savunma Teşkilatı Başkanlığı unsurları görev aldı.

Senaryo kapsamında, KKTC hava sahasında, İzmir-Ercan güzergahında uçuşu planlı bir yolcu uçağı tarafından tehlike sinyali verilmesi, aynı zamanda Uydu Destekli Arama ve Kurtarma sistemi üzerinden tehlike sinyalinin Ana Arama Kurtarma Koordinasyon Merkezi tarafından alınmasıyla durumun Ercan Hava Kurtarma Koordinasyon Merkezi’ne bildirilmesi üzerine KKTC Arama Kurtarma Teşkilatı faaliyete geçirildi.

Bunun sonrasında bir arama kurtarma helikopteri, bir ambulans helikopteri, uygun Arama Kurtarma Birlikleri, yeteri kadar sağlık personeli ve kara aracı bölgeye sevk edilerek, arama kurtarma faaliyetlerine başlandı.

Ayrıca, Türkiye Cumhuriyeti Arama Kurtarma Teşkilatı'ndan da arama kurtarma faaliyetine destek talebinde bulunularak, faaliyete geçirildi. Faaliyete destek vermek amacıyla bir Arama Kurtarma Uçağı, üç Arama Kurtarma Helikopteri, bir İnsansız Hava Aracı (İHA) ve üç Arama Kurtarma Timi olay yerine sevk edildi.

Arama kurtarma uçak ve helikopterleri kaza yapan uçağı bularak, Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli helikopter ile olay bölgesine indirildi. Personel tarafından uçak bölgesinde keşif yapılarak, tespit edilen kazazedelere ilk müdahale yapıldı ve helikopterler ile tahliyeleri sağlandı.

Daha sonra, Olay Yeri Koordinatörü emir komutasındaki Arama Kurtarma unsurları kaza bölgesinin keşfini yaparak, arama kurtarma unsurlarının koordineli ve en uygun şekilde olaya müdahale etmelerini sağladı. Ayrıca arama kurtarma faaliyetleri ile koordineli olarak kaza bölgesinin çevre emniyeti de alındı.

Bölgeye gelen itfaiye unsurları ise uçaktaki yangına müdahale ederek, söndürme ve soğutma işlemi yaptı. Arama kurtarma unsurları tarafından ise uçak içerisinde ve kaza bölgesinde kurtarma ve tahliye faaliyetleri yapıldı. Tespit edilen kazazedelere ilk ve acil müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı ve kurtarılan diğer yolcular ile birlikte ambulanslarla hastaneye tahliyeleri sağlandı.

Alan araması sırasında Arama Kurtarma Köpek Timi tarafından uçağın kuzeybatısında uçurum kenarında ve güneydoğusunda ağaçlık alan içerisinde birer yaralı tespit edildi. Uçağın kuzeybatısında tespit edilen yaralı, Sivil Savunma ekibi tarafından yarlardan geçirilerek kurtarıldı.

Uçağın güneydoğusunda tespit edilen yaralı helikopter ve Arama Kurtarma İhtisaslı Personeli timlerince kurtarıldı ve tüm kazazedeler ambulans ile tahliye edildi. Dron kullanılarak ormanlık alanda tespit edilen diğer iki kazazede ise helikopter tarafından kurtarıldı.

Tatbikatın kara safhasının tamamlanmasının ardından, tatbikata katılan hava unsurları selamlama geçişi gerçekleştirdi.

Ardından, Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman’a, arama-kurtarma faaliyetlerinde kullanılan araç ve gereçlerden oluşan serginin tanıtımı yapıldı.

-Tatbikatın deniz safhası yarın gerçekleştirilecek

İki safhada ve üç senaryo kapsamında icra edilecek Şehit Teğmen Caner Gönyeli-2026 Arama Kurtarma Davet Tatbikatı’nın deniz safhası ise yarın Gazimağusa açıklarında, Türk Arama Kurtarma Bölgesi'nde yapılacak.