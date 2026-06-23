Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde ameliyat olacak olan Umahan Davulcu için acil kan ve tromosit ihtiyacı bulunduğu duyuruldu.

Yapılan açıklamada, Umahan Davulcu’nun tedavi sürecinde kullanılmak üzere A RH Pozitif (A+) kan ve tromosit bağışına ihtiyaç duyulduğu belirtildi.

Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşların, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Kan Bankası’na başvurmaları istendi.

Konu ile ilgili bilgi almak isteyenler, Emel Kaya ile 0533 870 80 33 numaralı telefondan iletişime geçebilecek.