Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, Hükümetlerarası İklim Değişikliği Paneli’nin (IPCC) açıkladığı son raporlara göre; küresel iklim değişiminden en fazla etkilenecek ülkeler arasında Kıbrıs’ın da bulunduğuna dikkat çekerek, Dairenin 1975’ten bu yana 50 yıllık kayıtlarıyla yapılan analizlerden de görüldüğü üzere sıcaklık, yağış, kuraklık, rüzgar gibi parametrelerdeki değişimin bu raporu doğruladığını vurguladı.

Güneş, “Buna göre önümüzdeki yıllarda, bölgemizde kısa süreli, şiddetli gök gürültülü yağışların daha sık yaşanacağını ve buna bağlı olarak da şehir sellerinin daha sık meydana gelebileceğini söyleyebiliriz” dedi.

Güneş, ülkeyi en çok etkileyen hava olaylarından kuraklık, sıcak hava dalgaları, toz taşınımı ve hortum gibi hadiselerin sayı ve şiddetinin artmasının da olası olduğunu söyledi.

İklim değişikliğiyle bağlantılı şiddetli hava olaylarını erken uyarı sistemiyle takip etmede önemli bir yere sahip olan meteoroloji radarı eksikliğinin giderilmesi için 2024 yılında çalışmaların başlatıldığını anlatan Güneş, ancak bütçeleme konusunda bazı sıkıntılardan ötürü bu sistemi bu yıl hayata geçiremediklerini kaydetti.

Güneş, “Bu radar teknolojisine sahip olmamız lazım. Aşırı hava olaylarının önceden ihbarlarını verebilmemiz gerek. Güney’de iki adet, Türkiye’de ise 19 adet var, bu yıl artış yapıyorlar. Bu radar, meteoroloji alanında artık ‘olmazsa olmaz’ haline gelmiş bir teknolojidir.” dedi.

Gelişmiş ülkelerin gelecek 10, 20 ve 50 yıl hatta daha uzun sürelerde iklim değişiminin nasıl olacağı, bundan nasıl etkilenecekleri konusunda araştırmalar yaptığını ve sonuçlarına göre ülke stratejilerini belirlediklerini ifade eden Güneş, Meteoroloji Dairesi’nde konusunda uzman personelin günlük, aylık, yıllık ve uzun yıllar bazında sürekli çalışmalar yaptığını, yapılan bu çalışmaların dairenin web sitesinde yayımlandığını aktardı.

Güneş, “Ancak iklim değişikliğiyle mücadele etmek istiyorsak ilgili tüm paydaşların birlikte hareket etmesi, yani bunun bir devlet politikası olması gerekmektedir.” dedi.

Güneş, dairenin Hava Tahmin Merkezi’nin, aralık ayında, bakanlığın arkasında bulunan yeni binasına taşınacağı ve çok daha yüksek teknolojik donanımla hizmet vereceği bilgisini de paylaştı.