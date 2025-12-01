Meteoroloji Dairesi Müdürü Sinan Güneş, bundan 5-6 yıl öncesine kadar daha uzun bir zaman aralığına yayılan yağışların artık günümüzde daha kısa süreli, daha şiddetli ve noktasal olmaya başladığını anlattı. Güneş, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Eskiden bir ayda kaydedilen yağış miktarları günümüzde bir haftada hatta bazen bir günde kaydedilmeye başladı. Bu yağışlar yeraltı su kaynaklarına katkı sağlayamıyor. Adanın bir bölgesinde aşırı yağış ve sel olurken, diğer bölgelerinde kuraklık yaşanıyor. Bu da özellikle tarım ve hayvancılıkla uğraşan insanımızı olumsuz yönde etkiliyor. Kıbrıs’ta hem konum itibarıyla hem de küresel iklim değişimine bağlı olarak farklılaşan yağış rejimi dolayısıyla kuraklık şiddetleri ve süreleri artıyor.”