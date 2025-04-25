Kariyerine Türkiye'de devam eden Kıbrıslı Türk yüzücü Doğukan Ulaç, Antalya’da düzenlenen Türkiye Açıksu Şampiyonası’nda 10 km kategorisinde 3'üncülük elde ederek Avrupa Şampiyonası’na katılma hakkı kazandı.

22-25 Nisan tarihleri arasında Antalya'da düzenlenen Türkiye Açıksu Milli Takım Seçme ve Türkiye Açıksu Şampiyonası’nda mücadele eden Kıbrıslı Türk başarılı yüzücü Ulaç, bu organizasyonda 5 km kategorisinde 57:11.39 dereceyle 6. sırada yer aldı.10 km’de de yarışan başarılı yüzücümüz, 02:02.20’lik dereceyle 20 yaş üstü kategorisinde 3'üncü olmayı başardı.

AVRUPA ŞAMPİYONASI'NDA YARIŞACAK İLK KIBRISLI TÜRK...

Antalya'da düzenlenen organizasyonda başarılı olan Kıbrıslı Türk yüzücümüz, bizleri bir kez daha gururlandırmayı başardı, Avrupa Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı. Başarılı yüzücü, Avrupa’da mücadele edecek ilk Kıbrıslı Türk yüzücü olacak.

Ulaç, 28-31 Mayıs tarihlerinde Hırvatistan'ın Stari Grad kentinde 10 km'de Avrupa Şampiyonası'nın ilk ayağında kulaç atacak,

Kıbrıslı Türk yüzücü, Avrupa Şampiyonası'nda genelde ilk 20'de, Türk milli yüzücüler arasında da ilk 2'ye girmesi durumunda 15-20 Temmuz'da Singapur'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Ayrıca Portekiz'in Setubal kentinde düzenlenecek olan Avrupa Kupası'nın 2'nci ayağına katılacak.

Başarılı yüzücü sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kendisi için hem katkı koyan herkese, hem de sponsorlarına teşekkür etti. Ulaç, "Avrupa şampiyonasına gidecek ilk Kıbrıslı Türk yüzücü olmak çok mutluluk verici" değerlendirmesini yaptı.