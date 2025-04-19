TUBORG Ferdi Birinci Darts Ligi 7’ncİ hafta karşılaşmaları geçtiğimiz Çarşamba akşamı 26 dartsçının katılımı ile Yenicami Spor Kulübünde gerçekleşti.

Birbirinden çekişmeli karşılaşmaların sahne aldığı 5’ncİ hafta karşılaşmalarında Minaraliköy Spor Kulübü Takım Oyuncusu Sedat Sedatgil ve Kıbrıs Dart Derneği Takım Oyuncusu Fatih Köse Finale çıkma başarısını gösterdi. İkili arasında oynanan final karşılaşmasını 5-3 kazanan Fatih Köse, 7’nci ayağın şampiyonu gelirken, Sedat Sedatgil geceye farklık bir heyecan kattı. 10 ok ile ligi bitirmeyi son atışında kaçıran, 4 kez en yüksek sayı olan 180 sayısını atan Sedat Sedatgil, geceye katılan tüm darts severlerin tebrikini aldı.

Üçüncülük maçında yine Minareliköy Spor Kulübü ile Kıbrıs Dart Derneği oyuncuları damga vurdu. Murat Çınaroğlu ile Derviş Çocuk arasında oynanan karşılaşmadan 4-2 galip gelmesini bilen Derviş Çocuk geceyi üçüncülük ile tamamlarken, Murat Çınaroğlu ise dördüncü bitirdi.

Sedat Sedatgil 7 ayak sonunda 74 puan ile liderlik koltuğunda otururken, onu 71 puan ile Fatih Köse, 64 Puan ile Derviş Çocuk ve 62 Puan ile Murat Çınaroğlu takip etti.

7’nci hafta karşılaşmalarında en yüksek sayı olan 180’i dörder kez Sedat Sedatgil, ikişer kez Derviş Çocuk ve birer kez de Fatih Köse ile Murat Çınaroğlu atarken, En Yüksek Sayıdan Bitirme başarısını ise 135 sayısından bitiren Fatih Köse aynı zamanda en az ok’ta Bitirme başarısını 13 ok’ta bitirerek gösterdi.

TUBORG Ferdi Birinci Lig Puan Cetveli

Hafta 1 Hafta 2 Hafta 3 Hafta 4 Hafta 5 Hafta 6 Hafta 7 Toplam

İsim Soyisim Puan Puan Puan Puan Puan Puan Puan Puan

1 Sedat Sedatgil 5 20 7 5 16 5 16 74

2 Fatih Köse 0 3 12 12 12 12 20 71

3 Derviş Çocuk 3 0 0 9 20 20 12 64

4 Murat Çınaroğlu5 0 20 5 7 16 9 62

5 Derviş Erbolay 12 7 5 16 5 5 5 55

6 Sadık Örel 9 16 3 3 3 7 3 44

7 Celal Aktaş 0 12 5 5 9 7 3 41

8 Tamer Kaya 1 9 7 7 5 9 3 41

9 Bora Şenol 5 3 5 7 7 7 7 41

10 Ergün Gülenler 3 7 16 7 7 40