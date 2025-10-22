Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili Hasan Taçoy, Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman’ı tebrik ederek, “UBP açısından seçim sonuçlarının analizinin çok iyi yapılması gerektiğini” vurguladı.

Erhürman’ı tebrik eden Taçoy, UBP açısından seçim sonuçlarının analizinin çok iyi yapılması gerektiğini kaydetti.

“Halkımızın oylarının gayesi unutulmadan iyi bir değerlendirme yapılmalıdır.” diyen Taçoy, “Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu siyasi tablo hakkıyla analiz edilmeden ve buna uygun bir gelecek haritası çizilmeden atılacak adımlar bizi yeniden sonu hüsranla bitecek bir yola sokabilir.” görüşünü paylaştı.

Taçoy şöyle dedi: “Ülkemiz bir seçimi daha geride bırakmıştır. Seçim sonuçlarının ortaya koyduğu siyasi tablo hakkıyla analiz edilmeden ve buna uygun bir gelecek haritası çizilmeden atılacak adımlar bizi yeniden sonu hüsranla bitecek bir yola sokabilir.

Vurgulamak gerekir ki; Ulusal Birlik Partisi’nin de içinde olduğu ‘Sağduyu İttifakı’nın adayı Sayın Ersin Tatar’ın almış olduğu oy oranı, ne yazık ki beklentinin çok altında kalmıştır. Bunu bu şekilde açıklıkla söylemek, UBP’li kardeşlerimizin de vermiş olduğu mesajı doğru okumak demektir.

11’inci Cumhurbaşkanlığı seçiminin hem UBP özelinde hem de sağ siyaset genelinde ele alınması kaçınılmaz bir sonuçtur. Halkımızın Ulusal Birlik Partisi’ne olan inanç ve güveninin tazelenmesi adına nelerin yapılması gerektiğini UBP’ye gönül ve emek veren üyelerimizin bildiğine inanıyorum”