Ulusal Birlik Partisi (UBP) Milletvekili İzlem Gürçağ Altuğra, son seçim sonuçlarının parti içinde ciddi bir sorgulama gerektirdiğini belirterek, UBP tabanında kırgınlık ve moral bozukluğu yaşandığını söyledi. Altuğra, tabandan yükselen seslerin dikkate alınması gerektiğini ifade ederek, “Hemen şimdi olağanüstü kurultay yapılmalıdır” çağrısında bulundu.

Altuğra, yaptığı yazılı açıklamada, UBP’nin halkın karşısında üçüncü kez güvenoyu alamadığını anımsattı.

“Birincisi belediye başkanlığı seçimleri, ikincisi bir kişilik milletvekilliği ara seçimi, üçüncüsü ise cumhurbaşkanlığı seçimidir. Üç seçimde de UBP halktan güvenoyu alamamıştır,” dedi.

Parti içinde liyakat, adalet ve hukuktan uzak uygulamaların rahatsızlık yarattığını savunan Altuğra, bu durumun parti içi huzursuzluğu artırdığını kaydetti.

“UBP tabanının büyük bir kesiminde kırgınlık ve moral bozukluğu vardır. Parti içinde yapılan uygulamalar maalesef liyakattan, adaletten ve hukuktan uzaktır,” ifadelerini kullandı.

İki gün önce gerçekleştirilen seçimlerin, parti yönetimi açısından ciddi bir değerlendirme gerektirdiğini söyleyen Altuğra, halen bir grup toplantısı yapılmadığını da eleştirdi.

“Fatura bazı milletvekillerine kesilmeye çalışılsa da nafile. Yapılması gereken gayet açık ve nettir: Tabandan yükselen sesler doğrultusunda hemen şimdi olağanüstü kurultay yapılmalıdır” dedi.