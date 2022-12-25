Yerel seçimler için oy verme işlemi tamamlandı

Yerel Kuruluş Organları Genel Seçimi için sabah saat 08.00’de başlayan oy verme işlemi saat 18.00’de sona erdi. Sandıkların kapanmasının ardından oy sayım işlemine geçilecek.
Oylama sürecinin tamamlanmasıyla belediye başkanlarının oy pusulalarından başlayarak, oy sayımı yapılacak.
Yasa gereği sonuçların açıklanmasına ilişkin yayın yasağı saat 19.00 itibarıyla kalkacak.
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