Dördüncü Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı, Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanı seçilmesinin halkın büyük çoğunluğunu rahatlattığını belirterek, sonuçların Kıbrıs Türk halkı adına hayırlı olması dileklerinde bulundu.

Akıncı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, “Seçim kazanmak kolay değil, zordur” dedi, Erhürman’a Cumhurbaşkanlığı makamında başarılar diledi.

Akıncı’nın paylaşımı şöyle:

“Bugün (dün) sabaha Tufan Erhürman’ın Cumhurbaşkanlığında uyanmak halkımızın büyük çoğunluğunu rahatlatmıştır diye düşünüyorum. Mevcut durumun bir beş yıl daha devam etmesi, bizi telafisi imkansız bir noktaya taşıyabilirdi. Seçim sonuçları belli olur olmaz Devlet Bahçeli’nin yaptığı ilhak çağrısı sanırım durumu anlamak için yeterlidir. Görevi devretmek üzere olan Tatar’ın fazla üzülmesine gerek yoktur. Aslında hak ederek kazanmadığı bir makamı, şimdi hak ederek kazanan birine devredecektir. 2020’de Erdoğan-AKP-MHP ittifakının başta MİT olmak üzere, asker sivil bürokrasi ve tüm devlet aygıtlarının tehdit ve baskıları ile Falyalı’nın milyonlarla ifade edilen kara parasının etkisiyle çok az bir farkla elde edilebilen bir makamda bulunuyordu. Bu kez perde gerisinde 5 yıl önceki gibi olmadı. Perde önündekiler de durumu kurtarmaya yetmedi. Cübbeli Ahmet’ler de tepkileri çoğalttı. AKP’nin Türkiye’de gerileyen gücünün, Erhürman’ın Tatar’la kıyaslanamayacak bilgi ve donanım farkının, Tatar ve hükümet bloğuna karşı Erhürman’ın etrafında bütünleşen muhalefet birlikteliğinin bu başarıdaki rölü elbette büyüktür. Sonuç olarak başta Erhürman olmak üzere, bu sonucu yaratmak için emek veren parti, sivil toplum örgütü ve tüm bireyleri kutlarım. Sonucun Kıbrıslı Türk toplumu, adamız ve bölgemiz için hayırlı olmasını dilerim. Bugünün son sözü olarak da, şunu ifade etmek isterim: Seçim kazanmak kolay değil, zordur. Ama daha da zor olan şimdi başlıyor. Başarılar diliyorum.”