KKTC’de halk önceki gün sandık başına gitti, gösterdikleri irade sonucu tarihi bir oy farkıyla Tufan Erhürman’ı cumhurbaşkanı olarak seçti.

Seçime katılımın yüzde 64,87 olarak gerçekleştiği memlekette Erhürman altı ilçenin tamamında birinci geldi. Özellikle başkent Lefkoşa’da yüzde 68,88’lik oranla tarihi bir fark elde eden Erhürman, Mağusa, Girne, Güzelyurt ve Lefke’de yüzde 60’ın üzerinde oy aldı; UBP’nin kalesi olarak bilinen İskele’de ise yüzde 50,80 ile ipi göğüsledi.

Seçime katılım oranı ülke genelinde yüzde 64,87 olarak kayıtlara geçti. Sonuçlara göre Erhürman, memleketin altı ilçesinde de birinci geldi.

LEFKOŞA’DA TARİHİ FARK

Toplam 46 bin 21 seçmenin 249 sandıkta oy kullandığı Lefkoşa’da, Erhürman yüzde 68,88 oranında oy alırken, Ersin Tatar yüzde 29,83’te kaldı. Erhürman’ın başkentte aldığı oyun neredeyse yüzde 70’e dayanması, Tatar’ın ise burada yüzde 30’un altında oy alması aradaki farkı iyice derinleştirdi.

MAĞUSA VE GİRNE’DE DE FARK AÇILDI

İkinci en yoğun nüfuslu ilçe olan Mağusa’da da tablo benzer oldu.

Toplam 34 bin 491 seçmenin 191 sandıkta oy kullandığı ilçede Erhürman yüzde 59,47 oy oranına ulaşırken, Tatar yüzde 38,81 oranında destek aldı.

Üçüncü en kalabalık ilçe Girne’de ise 31 bin 586 seçmen oy kullandı. 167 sandığın kurulduğu bölgede Erhürman yüzde 63,04, Tatar ise yüzde 35,86 oranında oy aldı. Erhürman böylece Lefkoşa, Mağusa ve Girne’de yüzde 60’ın üzerinde oy alan aday oldu.

İSKELE’DE DENGELER DEĞİŞTİ

Genellikle sağ partilerin güçlü olduğu, UBP’nin kalesi olarak bilinen İskele’de de CTP Erhürman birinci geldi.

Bölgede kurulan 86 sandıkta 21 bin 569 seçmen oy kullandı. Erhürman bu oyların yüzde 50,80’ini alırken, Tatar yüzde 47,46 oranında oy aldı. Böylece Erhürman, İskele’de dahi birinci sırayı korudu.

GÜZELYURT VE LEFKE’DEN ERHÜRMAN’A YÜZDE 60’IN ÜZERİNDE DESTEK

Yıllardır UBP’li belediye başkanının görev yaptığı Güzelyurt’ta da sonuç değişmedi.

Toplam 10 bin 251 seçmenin 55 sandıkta oy kullandığı ilçede Erhürman yüzde 62,15, Tatar ise yüzde 36,18 oranında oy aldı.

Benzer şekilde Lefke’de de CTP adayı önde tamamladı. 5 bin 46 seçmenin 29 sandıkta oy kullandığı bölgede Erhürman yüzde 62,01 oy aldı, Tatar ise yüzde 36,48 oranında kaldı.