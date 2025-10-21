Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) 6’ncı Cumhurbaşkanı seçilen Tufan Erhürman, Cumhurbaşkanlığı'na seçildiğine dair tutanağı (mazbata), Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Bertan Özerdağ’dan aldı.

Yüksek Mahkeme binası bahçesinde dün yer alan mazbata töreninde konuşan

YSK Başkanı Özerdağ, Erhürman’ı tebrik ederek “Hayırlısı olsun, görevinde başarılar dilerim.” dedi.

Seçim dönemi boyunca YSK, İlçe Seçim Kurulları, Sandık Kurulları ve personel tarafından çalışmaların büyük bir özveri içerisinde yürütüldüğünü ifade eden Özerdağ, ülkedeki en hızlı seçim sonucunun verildiği seçimin önceki günkü Cumhurbaşkanlığı seçimi olduğunu belirtti.

Özerdağ, 19.30 itibarı ile tüm seçim sonuçlarının YSK tarafından yayınladığına dikkat çekti.

Tufan Erhürman da, YSK’nın, herkesin göğsünü kabartan bir performans ve emekle, hiç kimsenin en ufak bir kuşku duymayacağı şekilde Cumhurbaşkanlığı seçim sürecini tamamladığını kaydetti.

“Cumhurbaşkanı olarak Anayasa’ya saygıdan, Anayasa’nın ve hukukun üstünlüğünü korumaktan bir dakika bile vazgeçmeyeceğim” diyen Erhürman, Cumhurbaşkanlığı ile Yüksek Mahkeme’nin, Anayasa’nın ve hukukun üstünlüğü korumak konusunda iş birliği içerisinde çalışması gereken makamlar olduğunu söyledi.

Özellikle yasaların, Anayasa’ya uygunluğunun denetimi konusunda Cumhurbaşkanlığının bu dönemde çok aktif bir görev üstleneceğini vurgulayan Erhürman, “Yargımızla, kurumlarımızla gurur duyuyoruz, demokrasimizle gurur duyuyoruz ve insanlarımızın demokrasi bilincini içselleştirmiş olmasıyla gurur duyuyoruz. Çok teşekkür ediyorum herkese, hayırlı uğurlu olsun hepimize” dedi.

Öte yandan mazbatasını aldıktan sonra sosyal medya hesabından paylaşım yapan Erhürman şöyle dedi:

“Hangi partiye mensup olursa olsun, seçimde oy versin veya vermesin her yurttaşımız benim için eşittir ve kıymetlidir. Seçimin kaybedeni yoktur. Kazanan, çocuklarımız ve kardeşliğimizdir. Her zaman hep birlikte olacağız, hep birlikte çalışacak, hep birlikte mücadele edeceğiz. Çocuklarımız bu güzel ülkede çok daha güzel günler görsünler diye”