banner875
banner885
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
Boğaz rüzgarı, Maraş’ı çarptı
9 0
Driftte uluslararası şov zamanı
Driftte uluslararası şov zamanı
10 0
 
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
12 0
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
34 0
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
13 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
16 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
94 0
banner878
banner887

Üstel: “Belediyeleri yapılandıracak ve güçlü KKTC’yi hep birlikte yaratacağız”

banner898

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi (UBP) Genel Başkanı Ünal Üstel’in de katıldığı Değirmenlik Akıncılar şöleninde “Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirmek, belediyelerimizi yeniden yapılandırıp güçlü belediyeler yaratmak için birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte güçlü KKTC’yi yaratacağız.” dedi

banner825
Üstel: “Belediyeleri yapılandıracak ve güçlü KKTC’yi hep birlikte yaratacağız”
banner892
Ulusal Birlik Partisi Değirmenlik Akıncılar Belediyesi şöleni düzenledi. Salonu hınca hınç dolduran UBP, DP ve YDP’liler büyük bir coşku yaşadı. Geceye katılan Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel, alkışlarla karşılandı.
Değirmenlik Akıncılar şöleninde konuşan Ünal Üstel, yerel seçimlerde hükümet ortakları ile birlikte hareket ettiklerini söyleyerek, “18 belediye başkan adayımız ittifakın adaylarıdır” vurgusu yaptı.
2020 seçimlerinde UBP-DP-YDP ittifakı ile Cumhurbaşkanlığını seçiminin kazanıldığını anımsatan Üstel, ardından yapılan genel seçimlerde hükümet olduklarını şimdi de yerel seçimlerde işbirliğinin sürdüğünü kaydetti. “18 belediye başkanımız ittifakın adayıdır” diyen Üstel, adayları birlikte belirlediklerini ve bugün de bu birlikteliği sergilemekten mutluluk duyduğunu dile getirdi.
UBP Başkanı Üstel, “Hükümeti kurduktan sonra halkımıza ülkemizde “istikrarı sağlayacağız” sözünü verdik. Yarım kalan tüm projeleri bitireceğiz. Yeni yapacağımız projelere tarih vererek hayata geçireceğiz” dedi. Yarım kalan yolları bitirdiklerini, yarım kalan hastanelerin de ihalelerini tamamladıklarını anımsatan Üstel, pandemi nedeniyle duran ekonomiyi canlandırmak için Anavatan Türkiye ile protokol yaptıklarını kaydetti.
-“Hükümetin sözüdür; sorunları gidereceğiz”
Üstel “Tüm esnafımıza yüzde 50 teşvik primi veriyoruz. Sosyal yardım alan insanlarımızın hesaplarına para yardımı yaptık, yapmaya da devam edeceğiz. Tarımcıya, hayvancıya, balıkçılara destek ve teşvik primleri ile her kesime dokunduk. Şimdi sıra belediyelerimizde” diye konuştu.
Hükümetin ortak aday gösterdiği 18 belediye başkan adayı ile beldelerde eksik kalan, halka ulaşmayan  tüm hizmet ve sorunları giderecekleri sözü veren Üstel, “Bu hükümetimizin sözüdür” diyerek konuşmasını şu sözlerle noktaladı:

“Ülkemizin geleceğini yeniden şekillendirmek, belediyelerimizi yeniden yapılandırıp güçlü belediyeler yaratmak için birlikte hareket edeceğiz. Hep birlikte güçlü KKTC’yi yaratacağız.” 


 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.