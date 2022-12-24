UBP, Ataser’e destek mitingi düzenledi

UBP Genel Başkanı Ünal Üstel, “hizmet aşkı ile hükümeti kurduklarını” ifade ederek, belediyeler reformu ile halkın daha iyi hizmet almasını hedeflediklerini kaydetti

Ulusal Birlik Partisi, Alsancak Belediyesi Başkanı ve UBP’nin Lapta Alsancak Çamlıbel Belediyesi Başkan adayı Fırat Ataser’e destek mitingi düzenledi.

Lapta yürüyüş yolunun başlangıç noktasında gerçekleştirilen mitinge soğuk havaya rağmen katılım oldukça yüksek oldu.

Başbakan, UBP Genel Başkanı Ünal Üstel ve hükümet ortakları DP Başkanı Fikri Ataoğlu ve YDP Başkanı Erhan Arıklı’nın da katıldığı mitingde büyük coşku yaşandı.

Vatandaşların coşkusu soğuk havayı ısıttı, kol kola giren parti liderlerinin birlik beraberlik mesajı üç partinin sempatizanları tarafından alkışlarla karşılandı.

Ataser ile birlikte partilerin belediye meclis üyesi adayları da sahneye çıktı, hep bir ağızdan şarkılar söylendi.

ÜSTEL: REFORMU HİZMET İÇİN YAPTIK

Alkışlar arasında kürsüye davet edilen Ünal Üstel konuşmasına “Ben de Fırat Ataser de içinizden biriyiz” diyerek başladı.

“Biz hükümeti hizmet aşkı ile kurduk” diyen Üstel, ilk olarak yaptıkları Belediyeler Reformu’nu da halkın daha iyi hizmet alabilmesi için gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yarım kalan tüm işleri bitirecek, halkın yararına yeni projelere hizmet edecek şekilde bir hükümet protokolü hazırladıklarını kaydeden Üstel, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti’nin destekleriyle kısa sürede çok iş yaptıklarını ifade etti.

Üstel, “İlk iş Belediyeler Reformu oldu çünkü bir çok belediyemiz halka hizmet edemiyordu. Güçlü belediyeler ile güçlü gelcek yaratmak için reform yaptık. Hem de muhalefetin tüm itirazlarına rağmen. Sabahlara kadar çalıştık ve 29 milletvekili arkadaşım ile dik durup reformu geçirdik. Artık belediyelerimiz büyük projelere imza atabilecekler” dedi.

ANAVATAN’IN DESTEKLERI İLE…

Reform sonrasında pandemi ve kur dalgalanmaları ile duran ekonominin canlanması için uğraş verdiklerini anımsatan Üstel, Türkiye’nin desteği ile tarımcıya, hayvancıya, balıkçıya, esnafa kredi ve hibeler sağladıklarını, sosyal yardım alan insanlara para yardımları yaptıklarını hatırlattı.

Sırada yerel seçimler olduğunu söyleyen Ünal Üstel, “Biz hükümet partileri olarak. Adaylarımızı birlikte belirlerken bilimsel çalışmalar yaptık. Hangi belediye başkanları halka hizmet götürdü, kim ne yaptı hepsini masaya yatırdık ve seçimi kazanacak adaylarımızı belirledik. İstediğimiz tek bir nokta vardı o da halka hizmet noktası. İşte burada da Alsancak Belediyesi’ne ilkleri yaparak çağ atlatan Fırat Ataser ile devam etme kararı aldık” ifadelerine yer verdi.

“GÜN BİRLİK GÜNÜDÜR”

Kimseyle bir hüsümeti olmadığına vurgu yapan Üstel, kırgınlık ve küskünlüklerin olabileceğini ancak bu yerel seçimlerin oldukça önemli olduğunu ifade ederek,” Kırgınlık ve küskünlük zamanı değildir. Gün birlik günüdür. Zaman, birlikte hareket etme, bir olma zamanıdır. Hükümetimiz ile uyumlu çalışabilecek bölgesine hizmet edecek Fırat Ataser kardeşimin seçimi kazanacağından şüphem yoktur” diye konuştu.

Ataser’in yeni dönemde ortaya koyduğu projelere hükümet olarak kefil olduklarının altını çizen Üstel, “Alsancak’a verilen hizmet tüm bölgeye yayılacak. Fırat Başkan ile yola devam” dedi.

ATAOĞLU: BİZ ATASER’İN, TÜRKİYE’DE BİZİM ARKAMIZDA

DP Başkanı Fikri Ataoğlu da konuşmasında Fırat Ataser’in ne kadar başarılı bir belediye başkanı olduğunu Alsancak’a gelindiğinde anlaşıldığını belirterek “Başkan Alsancak’a verdiğim hizmeti Lapta’ya da vermek istiyorum diyor, ben sözümü tutarım diyor. Ben de şimdiden Belediye Başkanıma hayırlı uğurlu olsun diyorum” ifadelerine yer verdi.

Ataoğlu, “Başkanımız sizlere yeni dönemde yapacağı işlerle ilgili sözler veriyor.. Biz de hükümet olarak onun arkasındayız. O projelerin hayata geçmesi noktasında hükümet olarak biz de söz veriyorsak biz de Anavatan Türkiye’ye güveniyoruz” dedi.,

ATASER: KKTC’DE İLKLERİ GERÇEKLEŞTİRDİK

Gecede bir konuşma yapan Fırat Ataser de “İyi ki bu yola çıkmışım. Bölgemize ışık olmuş, hizmet olmuş, halka güven olmuşum. Bu güveni hizmetle, halkın malını koruyarak kazandım” şeklinde konuştu.

Alsancak’ta ilkleri başardıklarını belirten Ataser, şöyle devam etti:

“KKTC’de en büyük yeşil alanı yarattık. Köprüler, yollar yaptık. İnternet konusunda, yazılım konusunda ilkleri başardık. 28 belediyeye örnek olduk. Yaptığımız işleri hazmedemeyenler var. 2018’te de vardılar. Burada başarılı bir belediye var iken bizi kırmak istediler, yüzde 83,6 ile rekor bir oy aldık.. Pandemiyi yaşadık, sel felaketi yaşadık, ekonomide döviz krizini yaşadık ama buna rağmen bir çok projeyi kendi öz kaynaklarımızla yaptık. Çalışanlarımızı koruduk, maaşlarını, vergisini, kıdem tazminatını sigortasını düzgün yatırıdık. Hiç bir borçlanma yapmadık. Halkın bütçesini, parasını, malını koruyarak hizmet verdik. Yeni dönemde de ilkelerimizi koruyarak sadece Alsancak’a değil Lapta ve Çamlıbel bölgelerine de hizmet götüreceğiz”

Konuşmaların ardından miting meydanını dolduran UBP’li, DP’li ve YDP’liler kol kola girip birlik beraberlik mesajları verdi.

