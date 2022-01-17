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“TDP Yeni Dönemde Belirleyici Aktör Olacak"

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“TDP Yeni Dönemde Belirleyici Aktör Olacak"
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit ve milletvekili adayları dün seçim çalışmaları çerçevesinde Lefkoşa Surlariçi Bölgesini gezdi. LTB Başkanı, TDP Merkez Yönetim Kurulu üyesi Mehmet Harmancı’nın da eşlik ettiği ziyaret sırasında bölge muhtarları ile de görüşüldü, TDP’nin manifesto kitapçığı ile aday tanıtım broşürleri dağıtıldı, yurttaşların soruları yanıtlandı.
TDP Genel Başkanı Cemal Özyiğit, toplumun artık yönetimlerden beklentisinin katılımcı demokrasiyle hareket edilmesi yönünde olduğunu belirterek, TDP olarak 23 Ocak seçimleriyle birlikte ülkenin ihtiyacı olan insan odaklı, demokratik, adaletli ve ilerici bir vizyonla yönetimde yer alacaklarını vurguladı.
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