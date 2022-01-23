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Saat 15.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 43.42

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Saat 15.00 itibariyle seçime katılım oranı yüzde 43.42

 Yüksek Seçim Kurulu (YSK), saat 15.00 itibarıyla seçime katılım oranının ülke genelinde yüzde 43.42 olduğunu açıkladı. 

TAK muhabirinin YSK’dan aldığı bilgiye göre, saat 15.00 itibarıyla seçime katılım oranı, Lefkoşa’da 37.34, Gazimağusa’da 38.88, Girne’de 40.60, Güzelyurt’ta 39.2, İskele’de 65.19 ve Lefke’de 39.31 iken, ülke genelinde bu oran yüzde 43.42.

Öte yandan, ülkede 18 Ekim 2020 tarihinde yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimi ikinci turunda saat 15.00 itibarıyla katılım oranı yüzde 46.31 idi. Seçim sonunda bu oran yüzde 67.29’u bulmuştu.

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