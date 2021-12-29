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"Piyasada asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı"

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Başbakanın vatandaşlara yeni ekonomik vizyonunu “pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” şeklinde açıkladığını belirten Özersay, “Asgari ücretlinin böyle bir derdi yok çünkü o sadece pahalısını değil ucuz dediklerini de alamıyor. Daha doğrusu asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı ki artık, her şey pahalı..." dedi

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"Piyasada asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı"
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Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şeyin kalmadığını ve artık her şeyin pahalı olduğunu belirterek, “Piyasadaki fiyatlarla ilgili hükümet durumun ne farkındadır ne de bu durum hükümetin umurundadır” dedi.

HP Basın Bürosu’ndan yapılan yazılı açıklamaya göre, Başbakanın vatandaşlara yeni ekonomik vizyonunu “pahalı olanı değil, ucuz olanı alın” şeklinde açıkladığını belirten Özersay, “Asgari ücretlinin böyle bir derdi yok çünkü o sadece pahalısını değil ucuz dediklerini de alamıyor. Daha doğrusu asgari ücretliye ucuz gelebilecek bir şey kalmadı ki artık, her şey pahalı... Hayat, toplumun önemli bir kesimi için artık çok daha zor, belli ki hükümette olanlar ne bunun farkında ne de bu durum onların umurunda” ifadelerini kullandı.

Özersay, hükümetin başka konularda olduğu gibi asgari ücretin belirlenmesinde de “yarı buçuk iş yaptığını” bu artışa paralel olarak işletmelere gerekli desteği vermediğini savundu.

HP Genel Başkanı Özersay, asgari ücret artışını desteklediklerini, öte yandan Halkın Partisi tarafından açıklanan ekonomik pakette yer aldığı gibi işverenlere de prim desteğini de içerecek ciddi bir destek paketinin sağlanmasının şart olduğunu söyledi.

Özersay, göreve geldiklerinde işletmelere tam prim desteği, enflasyon muhasebesi uygulaması ve peşin KDV uygulamasının gözden geçirilmesi gibi uygulamalarla destek vereceklerini vurguladı.

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