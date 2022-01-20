Pazar günü sandık başındayız

Erken seçim için geri sayım başladı; pazar günü sandığa gidiliyor. 8 partinin katıldığı seçimde 3’ü bağımsız 403 aday yarışacak. 203 bin 792 kayıtlı seçmen için 763 sandık kurulacak

Koronavirüs pandemisi, hükümet krizleri ve erken seçim tartışmalarının gölgesinde geçen bir yılın ardından KKTC’deki seçmenler, sandığa gitmeye hazırlanıyor.

Son milletvekilliği seçiminin 7 Ocak 2018’de yapıldığı ülkede, 4 yıl aradan sonra yeniden erken seçime gidiliyor. 1974’ten sonra Kıbrıs Türk halkının 15’inci genel seçimi olacak 23 Ocak Erken Genel Seçimi için 28 Aralık’ta başlayan propaganda döneminde son dört güne girildi. Propaganda süreci cumartesi 18.00’de tamamlanacak ve seçim yasakları başlayacak.

203 bin 792 kayıtlı seçmenin bulunduğu KKTC’de, Cumhuriyet Meclisi’nde görev yapacak 50 milletvekilini belirlemek üzere pazar günü seçim yapılacak; 6 ilçede 763 sandık kurulacak.

Oy verme işlemi saat 08.00’de başlayacak; sandıklar 18.00’de kapanacak. Sandık kurullarında 2 bin 289 kişi görev yapacak.

Sonuçlar, Türk Ajansı Kıbrıs (TAK) ve Bayrak Radyo Televizyon Kurumu (BRTK) üzerinden duyurulacak. Sandıkların kapanmasının ardından 18.00-19.00 saatleri arasında seçimle ilgili yayın yapmak yasak olacak.

Seçmenler, “Mühür”, “Mühür ve Tercih”, “Karma” olmak üzere 3 farklı şekilde oy kullanabilecek. Bu seçimde, 69x49 cm boyutlarındaki oy pusulaları renkli değil, siyah beyaz basıldı.

Sandık alanlarında Covid-19’la ilgili gerekli önlemler alınacak, seçmenlere eldiven de verilecek.

OY PUSULALARI RENKLİ DEĞİL

Öte yandan Devlet Basımevi’ndeki arızalı parça nedeniyle oy pusulaları renkli basılamadı. YSK’nın oy pusulalarının Devlet Basımevi tarafından basılmasını tercih ettiği açıklandı. 2018 yerel seçimlerinde de siyah beyaz oy pusulası kullanılmıştı.

İLK ÖNCE PARTİLERİN OYLARI HESAPLANACAK

Seçim gününde Yüksek Seçim Kurulu, ilçe seçim kurulları ile WhatsApp ve sabit telefon hatları üzerinde iletişim kuracak.

Sandıklar kapandıktan sonra ilk önce partilerin oyları hesaplanacak; yüzde 5 barajını geçip geçmedikleri belirlenecek. Hangi milletvekilinin Cumhuriyet Meclisi’ne girmeye hak kazanacağını mühürle karmadan aldığı oylarla tercihler belirleyecek. Resmi sonuçların açıklanmasının 24 saatten uzun sürmesi öngörülüyor.

ÇARŞAF LİSTEYLE İKİNCİ SEÇİM

KKTC’de 4 yıl önce yine milletvekilliği erken genel seçimi için sandığa gidilmiş, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’ndaki değişiklikle “çarşaf liste” ilk kez 7 Ocak 2018’de kullanılmıştı. Bu seçim, çarşaf listeyle gerçekleşecek ikinci seçim olacak.

Seçmenlerin, ikamet ettikleri ilçedeki milletvekillerini değil Cumhuriyet Meclisi’ndeki 50 milletvekilinin tümünü belirlemede etkili olmasına imkan veren çarşaf listede sonuçların cetvellere işlenmesi vakit aldığından önceki seçimde sıkıntılar yaşanmıştı. 2018 seçiminde oyların yüzde 11’i de geçersiz sayılmıştı.

EN FAZLA SEÇMEN LEFKOŞA’DA

İlçelerin çıkaracağı milletvekili sayısı, nüfusa göre yeniden hesaplanarak Lefkoşa’da 16, Gazimağusa’da 13, Girne’de 11, İskele’de 5, Güzelyurt’ta 3 ve Lefke’de 2 olarak belirlendi.

203 bin 792 seçmenin ilçelere göre dağılımı ise, Lefkoşa’da 65 bin 428, Gazimağusa’da 51 bin 149, Girne’de 44 bin 684, Güzelyurt’ta 15 bin 42, İskele’de 20 bin 550, Lefke’de 6 bin 639 şeklinde.

6 ilçeye kurulacak 763 sandıktan 231’i Lefkoşa’da, 196’sı Gazimağusa’da, 164’ü Girne’de, 55’i Güzelyurt’ta, 87’si İskele’de ve 30’u Lefke’de.

SEÇMENLER, NEREDE OY KULLANACAĞINI İNTERNETTEN ÖĞRENEBİLİYOR

Seçmenler pazar günü nerede oy kullanacağını internet üzerinden öğrenebiliyor. Sandık seçmen listelerinde kayıtlı olan seçmenler kimlik kartı numaralarıyla http://www.mahkemeler.net ve http://ysk.mahkemeler.net adreslerinden “nerede oy kullanacağım” linkinden sandık numarasını ve yerini görebiliyor.

