Özyiğit: İstifamı sunacağım

Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) Genel Başkanı Cemal Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını açıkladı.

TDP Basın Bürosu’ndan yapılan açıklamaya göre, TDP Genel Başkanı Özyiğit, seçim sonuçlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

“BEKLENTİLERİN ALTINDA…”

Resmi olmayan ilk sonuçların beklentilerinin altında olduğunu belirten Özyiğit, Genel Başkan olarak istifasını yetkili organlara sunacağını, resmi sonuçların açıklanmasının ardından da daha geniş bir değerlendirme yapılarak kamuoyuyla paylaşılacağını kaydetti.