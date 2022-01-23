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Özersay: Politikalarımız halktan takdir görmedi

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Özersay: Politikalarımız halktan takdir görmedi

HP Genel Başkanı Kudret Özersay basına açıklamada bulundu.

Özersay şu ifadeleri kullandı: halkın İradesi bu yönde tecelli etti. Saygılıyız. Son parlamento seçimine göre katılım düştü. Örgütlü olan ve seçmenini sandığa taşıyan iki büyük parti seçimde başarı elde etti. Ekonomik sıkıntılardan dolayı umutsuzluk sandığa yansıdı. Cumhurbaşkanı seçiminden itibaren kutuplaşma ortaya çıktı. Merkezde olan ve daha makul politikalar ortaya koyan HP halktan takdir görmedi. Güzelyurt’tan milletvekili sayısının azaltılması milletvekili kazanamamıza neden oldu. Parti yetkili kurullarında seçimi değerlendireceğiz. Ekonomik sorunlar yaşandığı, elektrik kesintileri ve tüp krizi olan dönemde UBP’nin aldığı oy oranı düşündürücüdür. Sonuçlar belli olmaya başlayınca UBP ve CTP başkanlarını tebrik ettim.

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