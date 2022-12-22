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Özer ‘Üreticiden Halka Projesi’nin detaylarını açıkladı

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Özer ‘Üreticiden Halka Projesi’nin detaylarını açıkladı
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UBP’nin Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, üreten kadınların ekonominin sessiz dayanakları olduğunu ifade ederek, ‘Üreticiden Halka Projesi’nin detaylarını açıkladı.
Ulusal Birlik Partisi’nin (UBP) Mesarya Belediye Başkan adayı Kürşat Özer, ‘Üreticiden Halka Projesi’nin detaylarına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Özer, bu projeyle birlikte halkın artık ürettiğini aracısız olarak tüketiciye ulaştırabileceğini belirterek, “Girişimci ve üretici kadınlarımızın tarlada, fabrikada veya evde ürettiklerini doğrudan halka satabilmelerini sağlayacağız” dedi.
Üreten kadınların ekonominin sessiz dayanakları olduğunun altını çizen Özer, Mesarya’nın mali yapısı güçlü ve hizmet kalitesi yüksek bir belediyeye ihtiyacı olduğunu vurguladı.
Hükümetin yaptığı Belediyeler Reformu ile mali yapının güçleneceğini, bunun yanında kendilerinin kalkınma hamleleri içeren projeler sayesinde belediyenin öz kaynakları ile yatırım yapabilen bir noktaya geleceğini belirten Özer, güçlü bir belediye yapısı ile halka çok daha fazla hizmet edebileceklerini kaydetti.
Kürşat Özer, öncü yatırımlarla bölgenin yeniden kalkındırılacağını dile getirerek, 26 yıllık belediyecilik tecrübesi ile yapılmayanları ve yapılamayanları yaparak bölgesel kalkınmayı sağlayacağını aktardı.
 

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Etiketler; #Kürşat Özer #Mesarya
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