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“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
“Güçlü belediyeler güçlü gelecek”   UBP, yerel seçimler nedeniyle 18 Belde 18 İlke başlığıyla yerel yönetim vizyonunu düzenlediği basın toplantısıyla kamuoyuna açıkladı. UBP Genel Başkanı, Başbakan Üstel, 18 belediyeyi kazanmada iddialı olduklarını vurguladı    
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Kormacit’te seçim belirsizliği

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25 Aralık’ta gerçekleştirilecek olan Yerel Yönetim Seçimleri’nde Kormacit bölgesinde ciddi bir karmaşa yaşanıyor

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Kormacit’te seçim belirsizliği
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Mevcut muhtar adayı Andonis Sarrou karşısında Maria Skoullou’nun yarışması beklenen seçimde seçmenlerdeki artış köyde huzursuzluk yarattı.
Bir önceki seçimde 76 seçmen varken bu seçimde bu sayının 137’ye çıkması köylüler tarafından “köyde bu kadar nüfus artışı yok” söylemlerine neden oldu.
“Köyde kalmayan insanlar da listede”
Kormacit köyü sakinlerinden bazıları, 61 kişilik bu artışın gerçeği yansıtmadığını ifade ederek “köy neredeyse yarı yarıya büyümüş olamaz. Bu işte bir yanlışlıklar var ya da köyde kalmayanlar da listede yer aldı” diye konuştu.
KAYMAKAMLIĞA İTİRAZ YAPILDI
Kormacit’te yaşanan bu durum sonrasında kaymakamlığa itiraz yapıldığı kaydedilirken seçime iki hafta kalmasına rağmen halen daha seçmen listesi netleşmemiş durumda. Kormacitlilerin ise tek isteği köyde olmayanların listeden çıkarılması yönünde.
Haber Kıbrıs’ın edindiği bilgilere göre Girne Kaymakamlığı’nın ise, yetkilinin Dışişleri Bakanlığı olduğunu belirterek Kormacit’teki seçimlerin mevcut seçimlerin dışında değerlendirildiğini belirttiği kaydedildi. Hal böyle olunca ne adaylar ne de aday temsilcisi avukatlara hiçbir şekilde seçmen listesi veya kesinleşmiş aday listesi verilmediğini öğrenildi
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