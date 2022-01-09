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"KKTC'yi ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum”

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"KKTC'yi ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum”
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UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, “KKTC’yi doğru planlamayla ileriye taşımak için  5 yıl bıkmadan usanmadan  çalışma sözü veriyorum” dedi.

UBP Genel Merkezi’nden yapılan açıklamaya göre UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu seçim gezilerine başkent Lefkoşa ile devam etti.

Dün sabah saatlerinde düzenlenen kahvaltılı  toplantıya katılan Sucuoğlu, tek başına güçlü iktidar mesajı verdi.

Ekonomik ve mali açıdan zor bir dönemden geçilmekte olduğuna işaret eden Sucuoğlu, mevcut sorunları aşabilecek, ekonomik anlamda kalıcı proje üretebilecek  insan kaynağının sadece . olduğuna vurgu yaptı.

 Başbakan, “ Vatandaşımızdan, UBP'ye, bizlere 5 yıllık bir süre için imkan tanımasını istiyoruz. Ülkeyi, doğru bir planlama ile sağlıklı bir şekilde ileriye taşımak için 5 yıl bıkmadan, usanmadan, çalışma sözü veriyorum” dedi.

Sucuoğlu, parti tabanına, örgütlere, vatandaşları UBP'ye mühür vurması yönünde daha çok ikna etme çağrısı yaptı.

KKTC'nin varlığı ve Anavatan Türkiye sevgisini "olmazsa olmaz" sözleriyle niteleyen Sucuoğlu,  Türkiye ile her konuda fikir birliği içinde hareket etmenin öncelikleri olduğunu belirti.

Başbakan, “Çünkü KKTC ve Türkiye et ve tırnak gibidir” dedi.

Kıbrıs konusuna da değinen Başbakan, “Kıbrıs konusu emin ellerdedir. Cumhurbaşkanı’mız ve Anavatan’ımızın yürüttüğü iki egemen eşit devlet tezini biz de sonuna kadar destekliyoruz” dedi.

UBP Genel Başkanı Başbakan Faiz Sucuoğlu, parti içindeki coşku, heyecan ve motivasyona bakıldığında, 23'Ocak ta sandıklara hep birlikte gidileceğini ve oradan tek başına iktidar çıkacaklarını sözlerine ekledi.

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Etiketler; #UBP #KKTC #çalışma
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