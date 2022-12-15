Karavezirler: Bölge insanıyla çok güzel bir birliktelik yakaladık

Değirmenlik Belediyesi Başkanı ve Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Değirmenlik-Akıncılar Belediye Başkan adayı Ali Karavezirler, Değirmenlik bölgesinde halkla, iş insanıyla ve emekçilerle birlikte bir başarı öyküsü yazdıklarını ve yeni dönemde de bunu devam ettireceklerini söyledi

Özgür Web TV'de yayınlanan Özgür Haber yayınında Damla Dabis'in sorularını yanıtlayan Karavezirler, Ersin Tatar'ın, Ulusal Birlik Partisi (UBP) adayları için bölgeleri gezdiği eleştirilerini değerlendirerek, kendi bölgesinde de böyle duyumlar aldıklarını belirtti. Karvezirler, "Bölgemize direk gelmemiş olsa da bazı kişileri aradığına dair duyumlar aldık, umarım doğru değildir. Ancak olsa da çok fayda edeceğini düşünmüyorum. Çükü biz bölge insanıyla çok güzel bir birlikteliği yakaladık. Bölgede her şeyi beraberce yaptık, ben yapmadım, biz yaptık" dedi.

-Yeni dönemde 47 Km'lik yol hedefimiz var, bunun 8 km'si Akıncılar'a ait

Akıncılar'ın Değirmenlik Belediyesi bölgesinin sınır komşusu olduğunu ve o bölgeyi de bir parçaları olarak gördüklerini söyleyen Karavezirler, Akıncılar bölgesinde 2011 seçimlerine göre 399 nüfus olduğunu, şu an seçmen sayısının 211 olduğunu belirtti.

Karavezirler, "Nasıl ki Değirmenlik bölgesindeki vatandaşlarımızın pandemi de dahil hep yanlarında olduk, o bölgede de yapacağımız projelerle oradaki yurttaşların da yanında olacağız. Çiftçilik ve hayvancılıkla uğraşılan ancak yol sorunu olan bir bölge Akıncılar. Bizim bölgemizde 210 km ova yolunu tamamladık. Şu anki kitapçığımızda da 47 km'lik bir yol hedefimiz var, bunun 8 km'si Akıncılar'a ait" dedi.

-Atacağımızın ilk adım 'Cadde Dönüşüm Projesi’

Karavezirler, bu dönem atacakları ilk adımların başında "Cadde Dönüşüm Projesi" geldiğini, bu projede engelli dostu kaldırımları, yağmur suyu drenajı, su-elektrik-internet boruları ve aydınlatmasıyla birlikte kanalizasyon şeklinde hedefleri olduğunu belirtti. Tüm bunların projelerini yapıp finansman için de Avrupa Birliği'ne (AB) başvurduklarını ifade eden Karavezirler, bu olmazsa da belediyenin öz kaynaklarıyla bu projeyi parça parça hayata geçireceklerini kaydetti.

Belediye çalışanları konusunda, "Evinizdeki huzuru çalışma ortamında yaratacağız" dediklerini ve bunu başardıklarını söyleyen Karavezirler, bölgedeki polis, asker, vatandaş ve emekçilerle bir bütün olduklarını, böylece başarıya ulaştıklarını anlattı. Karavezirler, "Bölgemizde su sorunu vardı, temizlik sorunu vardı; bunlarla ilgili anket yaptık ve yüzde 90 memnuniyet geri dönüşü aldık. Bununla da gurur duyuyoruz. Günde iki saat akan su artık 365 gün 7/24 akıyor. Çünkü göreve gelir gelmez, oturduk bu sorunlarla ilgili projeler ürettik ve hayata geçirdik. Minareliköy, Demirhan, Balıkesir, Beyköy, Cihangir, Yeniceköy, Çukurova bölgelerinde su sorunu vardı, artık yok" dedi.

-Eğitime 4 Buçuk Yılda 2 Buçuk Milyon TL Katkı Yaptık

Pandemiye rağmen 3 tane su kuyusu kazdıklarını ve 4 buçuk milyon TL yatırım yaptıklarını anlatan Karavezirler, kendisinden önceki dönemde ise hiçbir su kuyusu açılmadığını belirtti.

"Eğitimde de büyük özen gösterdik" diyen Karavezirler, bunun da karşılığını aldıklarını, 2021-2022 eğitim öğretim yılında 21 öğrencinin kolej sınavlarını geçtiğini, bu noktada bölge öğretmenlerinin de büyük özverisi olduğunu söyledi. Karavezirler, "Eğitim Bakanlığı ile koordineli çalışıyoruz. Çocuklarımız için yapıyoruz bunu ve yeni dönemde de eğitime katkı yapacağız. Eğitime 4 buçuk yılda 2 buçuk milyon TL katkı yaptık ve pandemi olmasaydı belki de 5 milyon TL'lik katkı yapacaktık" ifadelerini kullandı.