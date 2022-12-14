Kansoy: “Toplu taşıma geliştirilecek”

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, Güzelyurt ve köylerinin çağdaş bir toplu taşıma hizmetine kavuşması için paydaşların da dahil olduğu bir sistemin yaratılacağını kaydetti.

Güzelyurt Bağımsız Belediye Başkan Adayı Reşat Kansoy, köy ziyaretlerine aralık vermeden devam ediyor. Vatandaşlarla bir araya gelen Kansoy, bölgelilerin sorunlarını dinliyor, sıkıntılarla ilgili hazırladıkları çözüm önerilerini paylaşıyor.

Bostancı’yı ziyaret eden Kansoy, köy sakinleri tarafından sıcak bir ilgiyle karşılandı. Kansoy, Bostancı ve tüm köylerde toplu taşımaya önem vereceklerini ifade ederek, bunu paydaşlarla birlikte şekillendireceklerini belirtti.

“Beldemizdeki taşımacılık şirketlerinin de görüş ve katkılarını alacağız. Düşük gelirli yurttaşımızın ve tüm halkımızın, saatleri belli, rotası belli, konforlu minibüslerle toplu taşıma hizmeti almasını sağlamak için adayız” diyen Kansoy, böylelikle vatandaşların kamusal alanlara erişimi, çarşıya pazara daha çok gitmesine olanak sağlanacağının altını çizdi.

Bunun şehir ekonomisinin gelişmesine ve kalkınmaya destek olacağını ifade eden Kansoy, “Güzelyurt yeni vizyonumuz ile gelişecek, daha refah bir noktaya gelecek” dedi.