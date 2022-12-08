İncirli: “Üreten Lefkoşa projemizle üretim ve hizmet standardını yükselteceğiz"

Cumhuriyetçi Türk Partisi’nin (CTP) Lefkoşa Türk Belediyesi Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, “Üreten Lefkoşa” projesiyle Lefkoşa’da ürün ve hizmet kalitesinin standardını yükselteceklerini ve bu konuda bir Pazar oluşturulmasını sağlayacaklarını söyledi. Kıbrıs Türk Esnaf ve Zanaatkarlar Odası’nı ziyaret ederek projelerini paylaşan LTB Başkan adayı Sıla Usar İncirli, esnafı destekleyen bir belediye yaratacaklarını kaydetti. KTEZO ziyareti esnasında Taner Akcan Çıraklık ve Yetişkin Eğitim Merkezi’ni de ziyaret eden Sıla Usar İncirli, CTP iktidarı döneminde hayata geçen emlak vergileriyle ilgili yasaya değindi. Yerel yönetimlerin elde ettikleri emlak vergilerinden yüzde 15’ini okullara vermesi gerektiğini dile getiren Sıla Usar İncirli, geriye dönüp bakıldığında emlak vergilerinin beklenen oranda toplanmadığına dikkat çekti. Lefkoşa Türk Belediyesi’nin 330 milyon TL borcu olduğunu anımsatan Sıla Usar İncirli, bu borcun sadece İhtiyat Sandığı, Sosyal Sigortalar ve bankalardan ibaret olmadığını, LTB’nin okullara da borçlu olduğunu ifade etti. Sıla Usar İncirli, bunun belediye yönetiminin tercih kullanabileceği bir konu olmadığını, bunun yasada yeri olduğunu söyledi.



- “Hem şehir içi, hem sanayi bölgesinde düzenleme gerekli”



İşletmelerin açılma konusuna değinen LTB Başkan adayı Dr. Sıla Usar İncirli, bu konunun son derece önemli olduğunu, hem şehir içinde hem de Sanayi Bölgesinde düzenleme gerektiğine dikkat çekti. Sanayi bölgesinde gıda ile kirli sanayinin yan yana faaliyet gösterdiğini ve bunun doğru olmadığını ifade eden Sıla Usar İncirli, bölgede durumun içler acısı olduğunu belirtti. Sıla Usar İncirli, Sanayi Bölgesinde acilen yapılması gerekenlerin biriken çöpün tahliye edilmesi, yol ve kaldırım çalışmalarının yapılması ve yeşillendirme olduğunu vurguladı. Bölgedeki yağmur suyu drenaj sisteminin ciddi şekilde sorunlu olmasından dolayı yağmur dönemlerinde dağdan gelen suyun sanayide faaliyet gösteren işyerlerini büyük zarara uğrattığını, bunu engellemek için de hem yeşillendirme yapacaklarını, hem de Meteoroloji Dairesi’nin bazı istasyonlarını o bölgeye taşıyacaklarını ve bu sayede insanların önceden tedbir almasını sağlayacaklarını söyledi.



- “Lefkoşa’nın nefes alan damarlarını açmak istiyoruz”



Lefkoşa’ya daha çok geçiş kapısı açmak istediklerini, bu konuda da ilk adımı Haspolat’taki Mia Milia Kapısı’yla atacaklarını açıklayan Dr. Sıla Usar İncirli, “Lefkoşa’nın nefes alan damarlarını açmak istiyoruz dedi. Mia Milia Kapısı’nın açılması halinde Lefkoşa trafiğinin önemli ölçüde rahatlayacağını aktaran Sıla Usar İncirli, Haspolat Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren esnafın talebinin de bu yönde olduğunu belirtti. Mia Milia Kapısı’nın yanı sıra Baf ve Mağusa kapılarını açmak için de girişimde bulunacaklarını kaydeden Sıla Usar İncirli, “Biz bu konuda üzerimize düşeni yapıp üst makamlara kapıların geçişlere açılması için baskı uygulayacağız” şeklinde konuştu.”





