banner875
banner885
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
Sıfırdan Modem Kurulumu Nasıl Yapılır?
12 0
18 0
 
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
“Ülkemizde trafik sorumsuzluğu kaldıramayacak kadar hassas”
7 0
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
Doğan, ikinci devrede Çetinkaya’yı yıktı
35 0
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
2022 Kuzey Kıbrıs Ralli Şampiyonu Mulla-Çağla ikilisi
20 0
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
Zerrin Üstel'den dayanışma örneği
25 0
Girne Limanı sessizliğe büründü  
Girne Limanı sessizliğe büründü  
36 0
banner878
banner887

Hulusioğlu: “Belediyeler Reformu’na en hakim belediye başkanlarından biriyim

banner476

banner825
Hulusioğlu: “Belediyeler Reformu’na en hakim belediye başkanlarından biriyim

Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, "belediyeler reformuna en hakim belediye başkanlarından biri olduğunu" vurgulayarak, “Yeni sistemin doğru ve verimli çalışabilmesi için en büyük sorumluluğa sahip olduğumun farkında olarak bu görevi sizlerden talep ediyorum. Bu talep yeniden değil, yeni bir taleptir” dedi.
Seçim Ofisi tarafından yapılan açıklamada, Çatalköy Belediye Başkanı, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Bağımsız Belediye Başkan Adayı Mehmet Hulusioğlu, belediyelerle ilgili reform süreci boyunca yasal düzenlemelerde ve siyasi irade noktasında reforma en fazla katkı koyan belediye başkanlarından birisi olduğunun altını çizdi.
Hulusioğlu,“Bu bilinç içerisinde belediyelerimizin birleşmesinden sonra yeni sistemin doğru ve verimli çalışabilmesi için en büyük sorumluluğa sahip olduğumun farkında olarak bu görevi sizlerden talep ediyorum” dedi.
Birleşecek olan Çatalköy ve Esentepe belediyeleri ile Arapköy, Beşparmak, Karaağaç ve Bahçeli köyleri ile "büyüyen bir aile olarak imkan ve hizmet gücünün de büyüyeceğine" inanç belirten Mehmet Hulusioğlu, “Bu talep yeniden değil, yeni bir taleptir. İşte tam bu noktada büyümeyi verimli bir şekilde yönetmek için üç temel unsura ihtiyaç vardır. Reformun detaylarına hakim olmak, yerel yönetim deneyimlerini bu sürece katmak, bilincinde olduğumuz bölge sorunlarını çözerken siz değerli halkımızın da önerilerini almak” ifadelerini kullandı.
Mehmet Hulusioğlu, reformla ilgili bütün unsurlara hakim olduğunu belirterek, “Bütün bunlara hakim bir kişi olarak biliyorum ki bu geçiş sürecinde, sizlerle birlikte bölgenin ekonomi, altyapı ve sosyal gelişimini daha doğru bir şekilde yönetebileceğiz” dedi.
 

banner342
Etiketler; #Çatalköy #Mehmet Hulusioğlu #Belediyeler Reformu
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.