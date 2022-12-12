Güngördü: Girne için yapacaklarımız ve yatırımlarımız daha bitmedi

Güngördü, “Yeni dönemde kent halkının yaşamını rahatlatacak, sosyal yaşamını çeşitlendirecek, mutlu bir kent halkı için yenilikçi projelerimizi hayata geçireceğiz. Çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle her kesimden insanı kucakladığımız bu kentte, temelini attığımız birçok projeyle yapacaklarımız ve yatırımlarımız daha bitmedi, sürecek” dedi

Girne Belediye Başkanı ve Bağımsız Belediye Başkan Adayı Nidai Güngördü, 2014 yılından bugüne sekiz buçuk yıllık belediye başkanlığı sürecinde, 10 bin 400 metre kaldırım ağıyla köyleri merkeze bağladıklarını, 10 bin 100 metre kanalizasyon hattı gerçekleştirdiklerini, belediye sınırları içerisinde 25 bin 100 metre uzunluğunda içme suyu borusunun değiştirildiğini ve 35 bin 200 metre asfaltlama yapıldığının altını çizerek, altyapı çalışmalarıyla kentte önemli bir yol kat ettiklerini vurguladı.

Girne’nin son yıllarda artan nüfusa ve geçmişte hesapsızca alınan kararlar nedeniyle yapılaşma ve trafik gibi konularda yaşanan sıkıntıların devam eden projelerle hafifleyeceğini belirten Güngördü, “Yeni dönemde kent halkının yaşamını rahatlatacak, sosyal yaşamını çeşitlendirecek, mutlu bir kent halkı için yenilikçi projelerimizi hayata geçireceğiz. Çocuğuyla, yaşlısıyla, engellisiyle her kesimden insanı kucakladığımız bu kentte, temelini attığımız birçok projeyle yapacaklarımız ve yatırımlarımız daha bitmedi, sürecek” dedi.

ZEYTİN MASA ÇÖZÜM MERKEZİ İLE VATANDAŞA YAKIN BİR BELEDİYE

Güngördü, Temmuz 2014 yılında göreve geldiklerinde, temeli atılan yeni belediye binası projesini, hayata geçirerek, belediye idari yapısında değişiklikler yapıp halka daha hızlı ve etkin hizmet verebilmek için çalıştıklarını söyledi. Güngördü, Zeytin Masa Çözüm Merkezi’ni kurarak vatandaşa daha yakın duran bir belediye hizmet anlayışı sergilediklerine değinerek, 2022 yılı içerisinde 7 bin 757 çağrıya yanıt veren Zeytin Masa Çözüm Merkezi’nin erişilebilir bir belediyeciliğin bir parçası olduğuna dikkat çekti. Güngördü, köylerdeki şubeleri artırarak da hizmeti vatandaşın ayağına götürdüklerine işaret ederek, önümüzdeki süreçte, teknolojiyi kullanarak, artık hizmeti daha da kolaylaştıracaklarını söyledi.

TEMELİNİ ATTIĞIMIZ YATIRIMLARIN MEYVELERİNİ ALMAYA BAŞLAYACAĞIZ

Pandemi öncesinde düzenlenen iki kent kurultayı konuda, imar planı gibi kentte önemli konularda da halka açık toplantılar, çalıştaylar gerçekleştirdiklerini ifade eden Güngördü, “Ortak akıl diyerek yola çıktık. Kentte aldığımız tüm kararlarda belediye meclis üyelerimiz ile birlikte, halkımız ve işin uzmanlarıyla yol aldık. Pandemi nedeniyle ara vermek durumunda olduğumuz, ardından ekonomik krizle boğuştuğumuz bu süreç sonrasında temelini attığımız yatırımların meyvelerini almaya başlayacağız” dedi.

KENT MERKEZİNDEKİ SORUNLAR KISA SÜREDE HAFİFLEYECEK

Güngördü, Mayıs 2010 tarihinde Bakanlar Kurulu’nun bir Emirname ile Girne’yi (Girne Merkez) 3 katlı yapılaşmadan 10 katlı yapılaşmaya çıkaran kararının kentte nüfus yoğunluğu ve trafik gibi birçok sorunu da beraberinde getirdiğine dikkat çekti.

Güngördü, “Biz göreve geldikten sonra, Temmuz 2014 tarihinde, Girne Merkez’de 10 katlı yapılaşmaları 7 kata (ana yollarda), diğer bölgelerde ise 5 kata indirdik. Daha sonra ise Şubat 2018 tarihinde Girne-Çatalköy ortak imar planına geçtik ve böylece tüm Girne 5 kat olarak sınırlandırılmış olup, tüm köylerde ise 2 kat uygulamasına devam edilmiştir. Bu plan 2038 yılına kadar yürürlüktedir. Görülecektir ki, plandaki diğer uygulamalarla beraber kent merkezindeki sorunlar kısa süre sonra hafifleyecektir.” dedi.

GÜNEY DOĞUYA YENİ BİR KAÇIŞ YOLU PROJESİ İLE TRAFİKTE RAHATLAMA YAŞANACAK



Kentin en büyük sorunlarından trafik konusunda yaşanan sıkıntılarla ilgili ileriki dönemde nasıl bir vizyon ortaya koyacakları ile ilgili bilgi veren Güngördü, "Bu şehirde trafik sorunu var. Çünkü altyapı düşünülmeden 2010 yılında çok katlı binalara izin verilmiş, şehir trafiği bu kaotik ortama sürüklenmiştir" dedi. Güngördü, hiçbir analiz yapılmadan, verilen izinlerin bu günkü duruma neden olduğunun altını çizerek, göreve geldikleri günlerde hazırladıkları Trafik Master Planı kapsamında çeşitli kavşak ve çember düzenlemeleri yanında birçok çalışma gerçekleştirdiklerini de hatırlattı. Güngördü, belediyenin tüm yaptığı düzenlemelere rağmen bu bölgelerde yaşanan trafik sıkışıklığını çözemediğini anlatarak, “Trafikle ilgili yaptığımız çalışmalarda doğu çevre yolunun olmaması şehir içindeki trafiği olumsuz etkilediğini her zaman söylemekteyiz. Bu nedenle belediyemiz kısmi bir çözüm olarak Bellapais istikametinden Doğanköy yönüne doğru toplam uzunluğu 1,100 metre olan yeni bir yol çalışmasını hızlandırmış, alt yapısını tamamlamış ve köprü çalışmaları sonuçlanmıştır. Asfalt ve oto korkulukların da tamamlanması ile seçimden önce bu yolu hizmete açmayı hedeflemekteyiz. Doğudan gelen araçların batıya geçişlerinde ciddi bir rahatlama ve trafik yükünün azalacağına inanmaktayız. Bu konudaki toplam masrafımızın 4 milyon Türk Lirası olmuştur” dedi.



BİR SORUN DA TOPLU TAŞIMA, 40 ADET KORUNAKLI VE KORUNAKSIZ DURAK İNŞA ETTİK DURAKLAR KULLANILMIYOR



Güngördü, trafikte başka bir olumsuzluğa neden minibüs taşımacılığı konusuna değinerek, güzergahların Ulaştırma Bakanlığınca belirlendiğini anlattı. Güngördü, bu konuda belediyeden kaynaklanan bir denetim zafiyeti olmadığını söyleyerek, bu konunun yasal düzenleme ile çözülebileceğine işaret etti. Belediyenin standartlara uygun 40 durak inşa ettiğini, bu durakların kullanılmaması ve güzergaha uymamaları nedeniyle de sorunlar yaşandığını, toplu taşımacılarla çok sayıda toplantılar yapıldığını, Ulaştırma Bakanlığında toplantılar yapıldığını, ancak önerilerin de sonuçsuz kaldığını anlattı. Bu konudaki gerekli takibi tekrardan yapacaklarına değindi.



GİRNE YENİDEN NEFES ALACAK



Güngördü, kentte yapılaşma ve nüfus yoğunluğuna paralel yeşil alanların ve rekreasyon alanlarının azlığıyla ilgili de son iki dönemde büyük bir irade ortaya koyduklarına, kişi başına düşen yeşil alan miktarını şimdiden 3 metrekareden 9 metrekareye çıkardık dikkat çekerek, Devletten dört farklı noktada 240 dönümlük orman arazisini belediyeye tahsis etmesi yönünde bir başarı sağladıklarını söyledi.

Güngördü, dört bölgede orman arazileri içerisine doğa parkı, rekreasyon alanı ve yürüyüş yolları yapmayı hedeflediklerini ve ileriki dört yıllık süreçte de kent halkının yaşamını rahatlatıcı bu projeleri hayata geçireceklerini söyledi.

Güngördü, “Girne-Alsancak Çevre Yolu güneyinde bulunan 44 dönüm içerisindeki projemiz hazırlanmış olup uygulamada ise birinci parkur büyük oranda tamamlanmıştır ve 13 Kasım 2022 tarihinde ise projenin tümü gerçekleştirdiğimiz etkinlikle katılımcılara tanıtılmıştır. Bu konudaki proje kapsamındaki 2 parkur, 2 tırmanma şeridi, seyir terasları ve spor alanlarının yeni yılın bahar aylarında tamamlanması hedeflenmektedir. Doğal patikalar şeklinde düzenlenecek olan yürüyüş yollarında bordür ve parke taşı kullanılmayacaktır. Kuş yuvaları ve diğer bazı canlılar için doğal yaşam alanları da söz konusu alana yerleştirilecektir. Diğer orman arazileri için ise projelendirme çalışmalarımız devam etmekte olup, hedefimiz şehirde kişi başına düşen yeşil alan miktarını daha fazla artırmak ve kente nefes aldırmaktır.” dedi.

Öte yandan, aktif olarak kullanılan üç çocuk parkının sayısının 17' ye çıkarıldığını belirten Güngördü, Karakum’daki Sanat Parkı, Zeytinlik Parkı’nın yeniden düzenlenmesi, Ozanköy Yolu üzerindeki 8 Mart Parkı, Salih Miroğlu Caddesi üzerindeki Başel Parkı, Gelin Kuşu Parkı, Defne Parkı, vb parkların bölgeye kazandırıldığını anlattı.

İŞ ARAÇLARI YÜZDE YÜZ ARTIRILDI



2014 yılında göreve geldiklerinde var olan iş araçlarının sayı ve kapasitesinin %100 üzerinde artırarak araç parkının genişletildiğini, daha iyi hizmet verebilmek amacı ile yeni bir organizasyona gidildiğini söyleyen Güngördü, özellikle çöp kamyonları, yeni tırlar, yeni yol süpürme araçları ve yol çizgileri ve bordür boyama araçları temin edildiğini söyledi.

Güngördü, BELPAZ’ı devraldıklarında bir adet aracı bulunduğunu, şu anda şirketin 50 iş aracıyla, 10 milyon değerinde araç filosu bulunduğunu belirtti. Belpaz’ın yeni yerleşkesinde de 210 bin sterlin civarında bir tesiste çalıştığını belirten Güngördü, nüfus sayımının olması halinde ise Belpaz’ın fedakâr çalışanlarını belediye kadrolarına alınacağını Belpaz’ın ihtisas kuruluşu olacağını söyledi. Konuşmasında Katı atık istasyonundan da bahsederek, çevreci bir yaklaşım için 4 milyon TL harcandığını da sözlerine ekledi.



GELECEK NESİLLERİMİZ, ÇOCUKLARIMIZI ÖNEMSİYORUZ



Belediyenin okullarla sıkı ilişki içinde olduğuna dikkat çeken Güngördü, emlak vergilerinden toplanan paranın yüzde 15ini devlet okullarına harcamak zorunluluğunu hatırlatarak Girne Belediyesi’nde bu gelirin yaklaşık olarak yüzde 30-35ini kamu okullarındaki altyapı eksikliklerinin tamamlanmasına harcandığına işaret etti. Güngördü, yapılan işlerle ilgili örnekler verdi. 19 Mayıs TMK’ne kapalı kültür merkezi ve yeni sınıfların ilavesi, Maarif Ana okuluna yeni çocuk oyun grupları, Hasan Cafer Orta Okuluna tam donanımlı yeni öğretmenler odası, Anafartalar Lisesine yaklaşık 700 adet sandalye, basketbol sahasının asfaltlanması ayrıca bu okulumuzda yıllardır bodrum katta ve çok kötü durumda olan tüm tuvaletler iptal edilmiş ve onun yerine dışarıya on kız on erkek tuvaleti yapıldığını anlattı. Karaoğlanoğlu İlkokuluna Otopark, çevre düzenlemesi ve çeşme, tüm okulların bakım ve onarımları, Nejat Konuk Ortaokulunun tüm asfaltlama ve çevre düzenlemesi gerçekleştirildiğini kaydetti.



KADINLARIN ÜRETİMİ, ÇOCUKLARIN SAĞLIKLI GELİŞİMİ İÇİN ÇALIŞTIK

Öte yandan Güngördü, belediyenin yaz ve kış tatillerinde ve tüm yıl boyunca çeşitli kurslar ve atölye çalışmalarıyla da çocukların eğitim ve gelişimlerini desteklediklerini ifade ederek, çocuk dostu bir kent adına çalışmalarında öncelikler verdiklerini söyledi. Kültür Merkezi’nde devam eden sanat kurslarına ek olarak eski belediye binasını Sosyal Yaşam Merkezi’ne dönüştürdüklerini, yediden yetmişe her yaştan insana burada eğitim imkanı sağlandığını belirtti. Ayrıca bu merkezde dikiş kursu, bilgisayar kursu vb kurslarla da kadınların da üretime teşviki ile ilgili çalışmalarda bulunduklarını anlattı. Güngördü, düzenlenen çeşitli eğitim ve seminerlerle de ailelere çeşitli konularda seminerlerle bilgilenme ortamı yaratıldığına dikkat çekti.

SOSYAL YARDIMLARLA KIRILGAN GRUPLARA DESTEK

2018 yılından bugüne belediyede kurulan Danışma ve Destek Merkezi’nden 150 kişinin danışmanlık hizmeti aldığını da belirten Güngördü, belediyede Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’nin kurumsallaşması yönünde çalışmalara başlandığını kaydetti.

Özel gereksinimli bireyler için de çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Güngördü, bir engelli aracı alarak hem engelli hem de yaşlı vatandaşların hayatını kolaylaştıran hastane vb yerlere ücretsiz transfer desteği sunduklarını anlattı. Sosyal Yardım konusunda da her zaman öncelik verdiklerini anlatan Güngördü, üniforma, gıda, medikal destek, kıyafet, zaman zaman kısa süreli barınma gibi çözümlerle de ihtiyaçlı kimselere destek verdiklerini, önümüzdeki süreçte de bu anlamda Sosyal İşler Şubesi altına kurulan kurumsal yapının güçlendirilmesi için adım atacaklarını kaydetti.

GENÇLER İÇİN PROJEMİZ HAZIR

Kentte yaşayan çocuk ve gençlerin kentte söz sahibi olmaları, sosyalleşmeleri ve gelişim için olanak bulmaları amacıyla Çocuk Meclisi ardından Gençlik Platformu da oluşturulduğunu anlatan Güngördü, Belediyeye ait Girne Karakız Bölgesinde ve amfi tiyatronun doğusunda bulunan eski salhane ve atölyeler bölgesine yapacakları bir dönüşüm projesi ile burayı bir gençlik merkezine dönüştürmeyi hedeflediklerini kaydetti. Güngördü, “Yaklaşık 1 yıl önce buradaki atölyelerin pek çoğu (araç bakım atölyesi, demir atölyesi vb.) Karaoğlanoğlu Sanayi Bölgesinde belediyemize ait arazi içerisine inşa etmiş olduğumuz yeni atölyelerine taşınmışlardır” dedi. Gençlik Merkezi Projesiyle de gençlerin hem sosyalleşebileceği hem de çeşitli atölyeler ve aktivitelerle de yaşamlarına katkı sağlanacağının altını çizdi.



GÜNDÜZ YAŞLI BAKIM EVİ PROJESİ



Önümüzdeki süreçte şehirde büyük bir eksikliği olan gündüz yaşlı bakım evini hayata geçirmeyi hedeflediklerine de dikkat çeken Güngördü, söz konusu bakım evinin tenis kortlarının doğusunda bulunan belediyeye ait arazi içerisinde yapılacağını, amaçlarının emeklilere kaliteli bir yaşam ve sağlıklı sosyalleşme imkânı sağlamak olduğunu ifade etti. Güngördü, Yaşlı bakım evinde, yaşlılara yönelik her türlü sosyal aktivite, kişisel bakım, sağlık hizmetleri, kurslar vb yaşlı hizmetleri verileceğini kaydetti.

Öte yandan, yaşlılar için şeker tansiyon ölçümü yanında, medikal destek yardımlarının da sürdüğünü, yeni projeyle de yaşlıların, huzurlu ve mutlu bir yaşlılık süreci geçirmelerine olanak tanınacağını, rekreasyon alanlarının da tamamlanması ile, doğa içerisinde gerçekleştirilecek çeşitli sosyal aktivitelerle de çok daha modern ve sağlıklı bir hizmet sunmayı hedefletiklerini kaydetti.



HAYVAN BARINAĞI PROJESİ (2. ETAP)



Sokak hayvanlarına karşı duyarlı bir yönetim anlayışı sergilediklerine vurgu yapan Güngördü, 2017 yılında açılışını yapılan hayvan barınağını geliştirmek ve kapasitesini artırmak için yeni dönemde 2. Etabını başlatmayı hedeflediklerine işaret eden Güngördü, 27 Kasım 2022 günü gerçekleştirilen Maratondan elde edilen geliri de bu maksatla kullanacaklarını söyledi. dedi. Güngördü, 2017 yılından bugüne 510 tane köpeğin kısırlaştırmasını sağladıklarını anlattı.





SAHİL KENTİNDE DENİZE ERİŞİM VE PLAJLARA ULAŞIM ÖNEMLİDİR



Belediye hudutları dahilinde yıllardır tek plaj olan Kervansaray Plajı’nın büyük oranda tadilat yapılarak kapasite artırımına gidildiğini ve engelli bireylerin de kullanımına uygun hale getirildiğini belirten Güngördü, bunun yanında yıllardır atıl durumda bulunan 40 yıl ihmal edilen halkın Antis bölgesi dediği bölgedeki alanın plaj haline getirildiğini söyledi. Güngördü, kafeteryasıyla 2. Bir plaj olarak bölge halkının hizmetine kazandırmasıyla buradaki belediye arazisine de böylece sahip çıkıldığını ve halkın kullanımına sunulduğunu kaydetti. Önümüzdeki dönemde doğuda bulunan Karakum Zeyko bölgesindeki plajın da belediye tarafından düzenleneceğinin altını çizdi.



KÜLTÜR SANATTA ÇİTAYI DAHA DA YÜKSELTECEĞİZ



Temmuz 2014’ten itibaren önceden başka bir şehirde olan kültür sanat bayrağının Girne’ye taşındığına dikkat çeken Güngördü, gerek şehirde yapılan düzenlemeler gerekse amfi tiyatroda yapılan etkinliklerle Girne’nin kültür sanatta bir marka olduğunu söyledi.

Gerçekleştirdiğimiz karikatür yarışmaları, heykel sempozyumu kültür ve kitap günleri amfi tiyatroda yerel ve uluslararası sanatçıları ağırlama tiyatro gösterileri, kentimizin çeşitli noktalarına kazandırdığımız heykeller, belediye tiyatro topluluğunun güçlendirilmesi vb. Konularda yaptıkları etkinliklerle kültür sanatta en çok konuşulan kent olduklarına işaret etti. Güngördü, “İnanıyoruz ki, sanatın olduğu yerde sevgi var hoşgörü var barış var” dedi. Uluslararası Karikatür Yarışması’nın uluslararası alanda aldığı yer hakkında da bilgiler vererek, Avrupa Karikatürcüler Birliği’nden de bu konuda belediyeyi takdir eden bir mektup aldıklarını söyledi.



KENT MÜZESİ İLE KENTİN GEÇMİŞİ GELECEK NESİLLERE AKTARILACAK



Girne’de bir kent müzesinin de olmadığını söyleyen Güngördü, 1974 sonrası askeri birlikler tarafından çeşitli maksatlarla kullanılan 3,5 dönüm arazi içerisinde ve 1,400 metrekare kapalı alanı bulunan 100 yaşındaki binayı kent müzesi olarak projelendirdiklerine işaret etti. Güngördü, Ordu Pazarı ile Anafartalar Lisesi arasında bulunan söz konusu arazi ve müze binası için belediyenin askeri birliklere yeni başka binalar inşa ederek teslim ettiğini ve takas yöntemi ile söz konusu binanın belediyenin mülkiyetine kazandırıldığını söyledi. Müzedeki çalışmaların fiilen başladığını, 1. Etabın ödeneği de kalkınma işbirliği ofisi tarafından Belediye adına bloke edildiğini ifade eden Güngördü, “Bir turizm kentinde, kent müzesi yoksa kenti anlatmada eksik kalınır. Kent müzesiyle zengin bir kültür mozaiğine evsahipliği yapmış bu kentin geçmişini, gelecek nesillere aktarmış olacağız” dedi.



GİRNE KENTİNİN ULUSLARARASI ALANDA TEMSİLİYETİ



Güngördü, kentin uluslararası temsiliyetiyle ilgili de çalışmalarını şöyle anlattı:

“Girne kentine, Avrupa Birliği Konseyi Yerel Yönetimler İdari İşler Komitesi’nde temsiliyet hakkı kazandırdık. Strazburg’da bir sandalyemiz var ve kentimizi temsil ediyoruz diğer yandan UCLG MEWA Örgütüne üye olarak katıldığımız toplantılarda 2019-2022 dönemi Kültür ve Turizm Komisyon başkanlığına seçildik, 2022-2025 dönemi için ise Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi Başkanlığına seçildik. Bilindiği üzere bu örgüt Orta Doğu ve Batı Asya şehirlerini kapsayan 220 kentin aktif olarak üyesi bulunduğu bir örgüttür” dedi.