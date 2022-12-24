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Gönyeli ve Alayköy’de seçmenler Benli etrafında kenetlendi

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Gönyeli ve Alayköy’de seçmenler Benli etrafında kenetlendi
Yerel seçimler için geriye sayım başlarken ülkenin en iyi belediyeleri olarak bilinen Gönyeli ve Alayköy’de seçmenler Ahmet Yalçın Benli etrafında kenetlendi. Gönyeli Belediye Bulvarı’ndaki “Biz Buradayız” korteji olağanüstü bir coşku ve kalabalığa sahne oldu. Balonlar, bayraklar, bando ve genç yaşlı çok sayıda kişinin katıldığı kortejde “Başkan Ahmet Benli” sesleri Gönyeli’de yankılandı. Cumhuriyetçi Türk Partisi Gönyeli Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Yalçın Benli, CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, CTP Genel Sekreteri Asım Akansoy ve CTP Lefkoşa Belediye Başkan Adayı Sıla Usar İncirli ve milletvekilleri, Gönyeli Belediye Bulvarı’nda halkı selamladı, tebrikleri kabul etti. Benli bir kez daha vurguladı: “25 Aralık’ta lütfen sandığa gidelim ve iyi hizmetin devamına onay verelim. Seçim, iyi yönetim ve ileri hizmetle, belediyeleri çökerten zihniyet arasındadır.”
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