Gardiyanoğlu: Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından biri temizlik

Yeniden Doğuş Partisi (YDP) Lefkoşa İlçe Örgütü’nün organize ettiği etkinlikte vatandaşlarla bir araya gelen Ulusal Birlik Partisi (UBP) Lefkoşa Türk Belediyesi (LTB) Başkan Adayı Sadık Gardiyanoğlu, temiz Lefkoşa için çalışacaklarını söyledi.

“Lefkoşa’yı temizleyeceğiz” diyen Gardiyanoğlu, Lefkoşa’nın en büyük sorunlarından birisinin çevre kirliliği olduğunu belirterek, teknik donanımla güçlendirecekleri ekiplerle Başkent’i hak ettiği güzelliğe taşıyacaklarını kaydetti.

Sadık Gardiyanoğlu, göstermelik işler yerine işe yarayacak işlerin zamanının geldiğine vurgu yaparak, sadece belli bir kesimin hoşuna gidecek işler yerine halkın geneline hizmet verecek bir belediye yaratacaklarını söyledi.

“öncelikle belediyeyi baştan yaratacağız, sonra da bu yapı ile Lefkoşa’yı ele alıp yeniden yaratacağız” diyen Gardiyanoğlu, çaresizliğin halkın önüne tek seçenek olarak konulduğunu, bunun kabul edilemez olduğunu kaydetti.

Gardiyanoğlu, “Lefkoşa’nın çaresiz ve seçeneksiz olduğu masalı artık bitmeli. Yeterince dinledik çünkü” dedi.

Lefkoşa’da “herkese hizmet” politikasını hakim kılacaklarını anlatan Gardiyanoğlu, partizanlık ve ideolojik ayrımcılığa son vereceklerini vurguladı.

Yeniden Doğuş Partisi’ne düzenledikleri etkinlik ve destek için bir kez daha teşekkür eden Gardiyanoğlu, “sadece ittifakı oluşturan partilerimiz değil, diğer tüm partilere mensup Lefkoşalılar’ın da bize destek verdiğini görmek mutluluk verici. Bu kadar geniş bir tabandan destek gelmesinin sorumluluğunun bilinci ile hareket edeceğiz” dedi.