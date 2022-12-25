Erenköy-Karpaz’da kazanan Hamit Bakırcı

Erenköy-Karpaz Belediyesi’nde resmi olmayan sonuçlara göre kazanan UBP adayı Hamit Bakırcı oldu.
YSK verilerine göre, 7 bin 474 kayıtlı seçmenin bulunduğu bölgede, 5 bin 383 seçmen oy kullanırken, 410 oy geçersiz sayıldı.
Belediye başkanı adaylarının aldığı oy dağılımı şöyle:
“Suphi Coşkun 1227 (Yüzde 24.67), Hamit Bakırcı 2290 (Yüzde 46.05), Bekir Bolatcan 582 (Yüzde 11.07), Metin Osmanlılar 279 (Yüzde 5.61), Kufi Tulga 595 (Yüzde 11.96).”
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