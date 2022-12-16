banner875
banner885
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
Dünyanın En Güçlü Isırığına Sahip 10 Hayvan
11 0
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
Mağusa Sanayi Bölgesi’nin bitmeyen çilesi
15 0
 
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
KITMOK Şampiyonları kupalarını aldı
7 0
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
LAÜ’de Neşeli Cumartesiler’e öğrencilerden yoğun ilgi
8 0
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
Kış sezonu güzellik trendi: Muhteşem Kadife Tırnaklar
257 0
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
Birbirinden farklı çaylarla kendinizi daha iyi hissedebilirsiniz
216 0
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
“Bu hale getiren kişi, hiç mi vicdanın sızlamadı?”
15 0
banner878
banner887

Çeler: “Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı kazandırılacak”

banner898

banner825
Çeler: “Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı kazandırılacak”
banner892
Girne Bağımsız Belediye Başkan Adayı Zeki Çeler, Girne Avcılık ve Atıcılık Kulübünü ziyaret etti.
Zeki Çeler, kulüpten gelen talep doğrultusunda kulübün tasarrufunda bulunan atış poligonundaki arazide belediye ile iş birliği içerisinde bir proje hazırlanacağını belirtti.
Çeler, kulübün Girnelilere kapılarını açacağına dikkat çekerek, belediye ile işbirliği içerisinde Girne’ye yürüyüş ve rekreasyon alanı yapılacağını ifade etti. Çeler, belediye olarak atıcılık sporuna destek olunacağını ve özellikle okçuluk sporunun yaygınlaşması için çalışma yapılacağını kaydetti.
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.