banner875
banner885
Salon seçme yarışları tamamlandı
Salon seçme yarışları tamamlandı
3 0
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
60 saniye yapmak ömrünüzü uzatabilir!
26 0
 
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
“Bu halk mecbur mu bu eziyeti çekip sinir olmaya?”
9 0
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
Cafe Down gençleri Kuzey Kıbrıs Turkcell ziyaret etti
15 0
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
Kaymakam, dağı arazi gibi göstererek Bakanı yanılttı
79 0
LTL'de temizlik isyanı
LTL'de temizlik isyanı
25 0
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
Riverside Otel’den kebap keyfine yeni bir soluk
46 0
banner878
banner887

Benli, Gönyeli esnafını ziyaret etti

banner898

banner825
Benli, Gönyeli esnafını ziyaret etti
banner892
Gönyeli Belediye Başkanı ve CTP Gönyeli-Alayköy Belediye Başkan Adayı Ahmet Benli bu sabah, belediye meclis üyesi adaylarıyla birlikte Gönyeli esnafını ziyaret etti.
Ziyaretleri esnasında esnaf ve bölge halkı tarafından büyük ilgi ve sevgiyle karşılanan Ahmet Benli, köyden kente dönüşen Gönyeli’deki hizmeti yeni dönemde de sürdüreceklerini vurguladı.
Gönyeli’de yakaladıkları başarının tesadüf olmadığının altını çizen Ahmet Benli, çok çalışarak, ilkeli ve dürüst yönetim anlayışını benimsediklerini vurguladı.
Benli, “Popülist, kayırmacı, yandaş siyasetiyle yönetilen belediyelerin ne noktaya geldiğini bu halk iyi biliyor. O nedenle Gönyelili, Alayköylü bize sahip çıkıyor” ifadelerini kullandı. Ahmet Benli’ye esnaf ziyaretlerinde, bazı CTP milletvekilleri ve partililer de eşlik etti.
 
 
banner902
banner896
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.