Açılan 735 sandığa göre sonuçlar

Gayri resmi sonuçlara göre açılan sandıkların yüzde 88,35'lik kısmında, UBP ve CTP ilk iki sırayı paylaşıyor.

Toplam 763 sandıktan 735’i sayıldı ve yüzde 85,40’lık bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde:

UBP: 40,57

CTP: 31,90

DP: 7,43

TKP-YG: 1,52

BY: 1,65

YDP: 6,78

HP: 6,26

TDP: 3,90



