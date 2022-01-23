banner762
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
Trabzonspor'dan müthiş geri dönüş
7 0
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
Demirhan, Erman’la siftah yaptı
71 0
 
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
“Biedermann İle Kundakçılar” oyunu tekrardan sahnede
15 0
Ekonomik karamsarlık büyüyor
Ekonomik karamsarlık büyüyor
32 0
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
Vatandaşlar koronavirüs tedbirlerini ‘yetersiz’ buluyor
5 0
Cinayete 32 yıl hapis
Cinayete 32 yıl hapis
81 0
“Pandemi geriliyor”
“Pandemi geriliyor”
130 0

Açılan 735 sandığa göre sonuçlar

banner714
Açılan 735 sandığa göre sonuçlar
Gayri resmi sonuçlara göre açılan sandıkların yüzde 88,35'lik kısmında, UBP ve CTP ilk iki sırayı paylaşıyor.
Toplam 763 sandıktan 735’i sayıldı ve yüzde 85,40’lık bir dilime karşılık gelen oylara göre partilerin yüzdelikleri şu şekilde:
UBP: 40,57
CTP: 31,90
DP: 7,43
TKP-YG: 1,52
BY: 1,65
YDP: 6,78
HP: 6,26
TDP: 3,90
 
 
banner342
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.