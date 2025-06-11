1.GRUP

Yalova – Gayretköy: 4 – 2

Mustafa Hacıali Yılmazköy - Baf Ülkü Yurdu: 2-7

Zümrütköy – Lefke: 0-6

2. GRUP

A.Yeşilova-Taşkınköy: 3- 0

Yenikent Perçinci-Lapta: 1 – 4

T. Ersalıcı Dikmen Gücü-Bellapais Tatlısu: 0 – 6

3.GRUP

K.Kaymaklı-Gönyeli: 1 – 2

BUGÜN

18.00 Göçmenköy Sahası: Doğukent-Göçmenköy

18.00 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya

4.GRUP

Esentepe – Karaoğlanoğlu: 3-3

Türk Ocağı Limasol - Doğan Türk Birliği: 1-3

Düzkaya - Girne Halk Evi: 12-0

5.GRUP

Cihangir-Gaziköy: 4 – 1

Balıkesir-S.Geçitkale: 1 – 1

Vadili-Akdoğan: 1 – 4

6. GRUP

Yeniboğaziçi -Mağusa Türk Gücü: 0-8

Ü.Maraş-UG Tuzlaspor: 3 – 0

BUGÜN

18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı T H Dumlupınar-Türkmenköy

7. GRUP

Ergazi - Northernland Dipkarpaz: 5- 1

Andy Okpe, bir yıl daha MTG’de
Andy Okpe, bir yıl daha MTG’de
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1461 İskele TS-Bafra (Oynanmadı)

Çalıkuşu Grup Yedikonuk - DND Larnaka Gençlerbirliği: 4-3