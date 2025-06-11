1.GRUP
Yalova – Gayretköy: 4 – 2
Mustafa Hacıali Yılmazköy - Baf Ülkü Yurdu: 2-7
Zümrütköy – Lefke: 0-6
2. GRUP
A.Yeşilova-Taşkınköy: 3- 0
Yenikent Perçinci-Lapta: 1 – 4
T. Ersalıcı Dikmen Gücü-Bellapais Tatlısu: 0 – 6
3.GRUP
K.Kaymaklı-Gönyeli: 1 – 2
BUGÜN
18.00 Göçmenköy Sahası: Doğukent-Göçmenköy
18.00 Lefkoşa Yusuf Kaptan Sahası Yenicami-Çetinkaya
4.GRUP
Esentepe – Karaoğlanoğlu: 3-3
Türk Ocağı Limasol - Doğan Türk Birliği: 1-3
Düzkaya - Girne Halk Evi: 12-0
5.GRUP
Cihangir-Gaziköy: 4 – 1
Balıkesir-S.Geçitkale: 1 – 1
Vadili-Akdoğan: 1 – 4
6. GRUP
Yeniboğaziçi -Mağusa Türk Gücü: 0-8
Ü.Maraş-UG Tuzlaspor: 3 – 0
BUGÜN
18.00 Maraş Necip Halil Kartal Stadı T H Dumlupınar-Türkmenköy
7. GRUP
Ergazi - Northernland Dipkarpaz: 5- 1
1461 İskele TS-Bafra (Oynanmadı)
Çalıkuşu Grup Yedikonuk - DND Larnaka Gençlerbirliği: 4-3