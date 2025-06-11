Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Bölgesel Terfi Müsabakaları (BTM) Kurulu 31 Mayıs – 1 Haziran 2025 tarihinde oynanan maçlarla ilgili toplandı. Digiturk Kıbrıs BTM 2.Lig müsabakaları ile ilgili disiplin cezalarını görüşen kurul, Niyazi Güvenir başkanlığında bir araya geldi.

KTFF BTM Kurulu’nun aldığı kararlar şöyle;

KIRMIZI KART VE DİSİPLİN CEZALARI

1 Maç: Özgün Aydıntan (Ergazi GSK), Salih Özdoğanoğlu (Yedidalga SK), Kaan Cingöz (Yenikent Perçinci SK)

2 Maç: Osman Gün (Alaniçi YSK), Alperen Kürşat Özdinç (Pergama SD), Cafer Karamansoylu (Kumyalı SK), Şenol Palaz (Lefkoşa SKD), Arda Erçelik (Yenikent Perçinci SK)

3 Maç: Emrah Özdemir (Gönendere ŞSKSK), Serkan Öğüt (Ergazi GSK), İmran Bolkanlı (Pergama SD)

TEKNİK DİREKTÖR, ANTRENÖR, YÖNETİCİ VE KULÜP PERSONELİ

1 Maç: İbrahim Muhi (Büyükkonuk SKD)

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR

Turgay Vedat Arıcan (T. Ersalıcı Tepebaşı SK), Uğur Tok (Chapter One Göksu SD), Murat Şahin (Mutluyaka HSK), Ekrem Aktaş (Çalıkuşu Grup Yedikonuk)