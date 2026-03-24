Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin yasa tasarılarının komitede ivedilikle görüşülmesine karar verildi, düzenlemelerin Nisan 2026 ve Ocak 2027’de uygulanması öngörülüyor.

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün söz alan Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) Genel Başkanı Sıla Usar İncirli, hükümetin hayat pahalılığı ödeneğine ilişkin kararını ve ekonomik politikalarını eleştirdi.

İncirli, UBP-DP-YDP Hükümeti’nin girişimiyle kamu çalışanlarına 3 ay için hayat pahalılığı verileceğini, daha sonraki 9 ay için bu ödemenin olmayacağına dikkat çekerek, “Savaşı bahane etmeyin. Zaten savaş başlamazdan çok önce kamu maliyesi kötü yönetiliyordu” dedi.

İncirli, açıklamasını şu şekilde sürdürdü:

“Savaştan önce de bu memlekette yüksek enflasyon vardı. Kamu maliyesi yine sürekli borçlanıyordu. Zamlardan sonra enflasyon daha da yükselecek. Bu enflasyona karşı insanların kalkanı olan hayat pahalılığı da verilmeyecek. Bu insanların alım gücünün nasıl koruncağını hiç merak etmiyor musunuz? Biz hükümete geldiğimiz zaman sizin yarattığınız yıkımı durduracağız. Memleketi adım adım tamir edeceğiz”

Henüz zamların tam olarak yansıtılmadığını ancak önümüzdeki süreçte artışların devam edeceğini ifade eden İncirli, bu artışların ardından enflasyonun daha da yükseleceğini söyledi.

Bu süreçte vatandaşın en önemli koruma mekanizması olan hayat pahalılığı ödeneğinin kaldırılmasının alım gücünü ciddi şekilde zayıflatacağını belirten İncirli, bu durumun özellikle sabit gelirli kesimler üzerinde ağır sonuçlar doğuracağını dile getirdi.