Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda dün Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Sıla Usar İncirli’nin alçak orman arazilerine ilişkin yasa tasarısının geri çekilmesine yönelik çağrısına Başbakan Ünal Üstel yanıt verdi.

Karpaz bölgesinde planlanan yatırımın uzun yıllara dayandığını belirten

Üstel, Karpaz’daki alçak orman arazilerine ilişkin yasa konusunda ana muhalefetin geri çekme talebini değerlendirdiklerini ancak aynı şekilde devam edeceklerini söyledi.

İncirli’nin kendisini arayarak görüşlerini ilettiğini aktaran Üstel, “CTP’nin yasayı yeniden değerlendirmek için geri çekmemizi istedi. UBP grubunda bu konuşuldu, aynı şekilde devam edeceğiz” dedi.

Söz konusu arazinin 3 bin 500 dönüm olduğunu belirten Üstel, “Bu arazide eğitimin dışında herhangi bir yapılaşma yoktur. Yapılacak rekreasyon çalışmalarıyla bölgedeki maki örtüsü de şekillendirilecek” diye konuştu.

Mevcut maki örtüsünün iyileştirilerek ağaçlandırma faaliyetleri gerçekleştirileceğini ifade eden Üstel, söz konusu arazilerde eğitim dışında herhangi bir yapılaşmaya izin verilmeyeceğini söyledi.

Üstel, projenin 2008 yılından bu yana gündemde olduğunu, istimlak ve diğer sorunlar nedeniyle bugüne kadar uzadığını kaydetti.

Öte yandan İTÜ'ye devredilecek Karpaz bölgesindeki orman arazisiyle ilgili Üstel, önce "bölgede eğitim dışında hiçbir adım atılmayacak, yasada ifade ediliyor" dedi, ardından da konunun "ülke güvenliği ve Türkiye'nin askeri amaçlı stratejik kullanımı" ile ilgili olduğunu açıkladı.

Üstel’in, İTÜ’nün Karpaz’daki yatırımına ilişkin yasa görüşmeleri sırasında yaptığı “stratejik ve güvenlik” vurgusu Meclis’te tartışma yarattı.

Bu sözler üzerine söz alan İncirli, söz konusu projenin geçmişine işaret ederek güvenlik vurgusunun yeni bir unsur olduğuna dikkat çekti. İncirli, “2008 yılında başlayan, 2010’da protokolü imzalanan bir projeden bahsediyoruz. Bu güvenlik meselesi sürecin neresinde ortaya çıktı? Üniversitenin ülke güvenliğiyle ne ilgisi var?” sorularını yöneltti. İncirli ayrıca, bu konuda güvenlik birimlerinden herhangi bir değerlendirme yapılıp yapılmadığını da sordu ve Üstel’den daha açık bir izah talep etti. Ancak Başbakan Üstel, bu sorulara detaylı yanıt vermekten kaçındı. Konunun “stratejik” olduğunu yineleyen Üstel, “Stratejik bir konu olduğu için burada bunu konuşamıyorum” ifadelerini kullandı. Milletvekillerine yalnızca genel bir çerçeve sunmak istediğini belirten Üstel, Karpaz’da neden geniş bir alan talep edildiğini anlatma ihtiyacı hissettiğini söyledi ancak konunun detaylarına girmeyeceğini vurguladı.

Üstel, "Stratejik bir konu olduğu için bunu konuşamıyorum. Neden bu kadar geniş bir alan istendiğini anlatmak istedim. Geniş bir açıklama yapamıyorum" demekle yetindi.

Türkiye’nin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin güvenliğini sağlayan ülke olduğunu vurgulayan Üstel, söz konusu alanın stratejik bir konumda bulunduğunu belirterek milletvekillerinin bu boyutu da dikkate almasını istedi. Orta Doğu’da devam eden savaşın etkilerine değinen Üstel, İsrail’in Avrupa Birliği’ne yaptığı çağrılar ve Güney Kıbrıs’taki Ağrotur Üssü’ne yönelik saldırılar gibi gelişmelerin bölgedeki güvenlik risklerini artırdığını ve tüm bu gelişmeler ışığında bölgenin öneminin daha da arttığını belirtti.