Halkın Partisi Genel Başkanı Kudret Özersay, İzlem Gürçağ Altuğra’nın siyasi yolculuğunu Halkın Partisi çatısı altında sürdürme kararını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Özersay açıklamasında şöyle dedi:

“Ülkemizde siyasette yaşanan kirlenme ve değerler erozyonu endişe verici bir düzeye geldi. Bu ortamda siyasetteki ilkeli duruşuyla Halkımızın da takdirini kazanmış olan sayın İzlem Gürçağ Altuğra’nın bağımsız milletvekili olarak görevini tamamladıktan sonra siyasi yolculuğuna Halkın Partisi’nde devam etme kararı bizim açımızdan memnuniyet verici olduğu gibi ülkemiz açısından da gayet olumlu bir gelişmedir diye düşünüyorum.

Temiz, liyakata dayalı, ilkeli bir siyaset için mücadele etmek kararlılığında olan ve “önce ben” değil, “önce memleket” diyebilen herkesin omuz omuza vermesi gereken bir dönemdeyiz. Ülkemize hayırlı olsun.”