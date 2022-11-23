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Satrançta DAÜ çifte şampiyon

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Satrançta DAÜ çifte şampiyon

 
Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen satranç müsabakalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda kadınlarda DAÜ’nün ardından ikinci Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) olurken üçüncü Girne Üniversitesi (GÜ) oldu. Erkeklerde ise DAÜ’nün ardından ikinci Girne Üniversitesi olurken, üçüncü sırada da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) satranç takımı yer aldı.
KADINLAR
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Girne Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
ERKEKLER
Doğu Akdeniz Üniversitesi
Girne Üniversitesi
Yakın Doğu Üniversitesi
Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi
Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi
Atatürk Öğretmen Akademisi
Uluslararası Final Üniversitesi
 

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Etiketler; #DAÜ #Satranç
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