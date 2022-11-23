Satrançta DAÜ çifte şampiyon



Kuzey Kıbrıs Üniversite Sporları Federasyonu (KKÜSF) tarafından organize edilen satranç müsabakalarında şampiyon hem kadınlarda hem de erkeklerde Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) oldu. Atatürk Sporcu Eğitim Merkezi’nde düzenlenen müsabakalarda kadınlarda DAÜ’nün ardından ikinci Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTBÜ) olurken üçüncü Girne Üniversitesi (GÜ) oldu. Erkeklerde ise DAÜ’nün ardından ikinci Girne Üniversitesi olurken, üçüncü sırada da Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) satranç takımı yer aldı.

KADINLAR

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Girne Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

ERKEKLER

Doğu Akdeniz Üniversitesi

Girne Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi

Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi

Atatürk Öğretmen Akademisi

Uluslararası Final Üniversitesi

