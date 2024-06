Cortado Kupası Dörtleme Satranç Turnuvaları tamamlandı

31 Mart’ta başlayan Cortado Kupası Dörtleme Satranç Turnuvasıoldukça heyecanlı maçlara sahne olan kapanış yıldırım turnuvası sonrasında büyük ödüllerin verilmesiyle tamamlandı

Cortado Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen CortadoTrading Ltd. sponsorluğunda düzenlenen Cortado dörtleme kupası 4. Ayak turnuvası yapıldı. Mağusa Sur içi Bandabuliya’da toplamda dört farklı turnuvanın gerçekleştirildiği Cortado kupası dörtleme turnuvasında her turnuvanın ayrı ayrı ödüllendirildiği ve son turnuva ile sporcuların aldığı en iyi üç turnuva puanın toplanması ile büyük ödüller sahiplerini buldu. Dört ayrı kategoride gerçekleşen turnuvalarda yüzün üzerinde satranççılar tüm gün boyunca kıyasıya bir mücadele verdi. 31 Mart’ta başlayan Cortado Kupası Dörtleme Satranç Turnuvasında oldukça heyecanlı maçlara sahne olan kapanış yıldırım turnuvası sonrasında büyük ödüllerin verildiği turnuva ödül töreni ile sona erdi.

4 KATEGORİ

Cortado Sertbay Satranç Akademi tarafından organize edilen ve iki ayı aşkın süre boyunca Cortado kupası 4. Ayak turnuvasında yüzün üzerinde satranççının kıyasıya yarıştığı U7 minikler, U10 küçükler, U13 yıldızlar, açık kategori olmak üzere dört kategoride dört farklı turnuva toplamda 16 hızlı satranç turnuvası 1.473 satranç maçının gerçekleştiği, ek olarak yapılan yıldırım turnuvası ile toplamda 250’ye aşkın sporcunun mücadele ettiği satranç şöleni satranççıları satranca doyurdu.

İLK GERÇEKLEŞTİ

Cortado Trading Ltd. sponsorluğunda ve Cortado Sertbay Satranç Akademisi organizatörlüğünde gerçekleşirken, Kuzey Kıbrıs satrancında bir ilk olan "Dörtleme Satranç Turnuvaları" gerçekleşti. Turnuvaların tamamına ve gerçekleşen ödül törenine Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya ev sahipliği yaptı. Dört farklı turnuvanın, her biri ayrı ayrı ödüllendirilirken, sporcuların bu dört turnuvada aldıkları en iyi üç puan dikkate alınarak tekrardan sıralandılar ve final dereceleri belirlendi.

ÖNEMLİ ÖDÜLLER VERİLDİ

Cortado Trading Ltd. sponsorluğunda ve Cortado Sertbay Satranç Akademisi organizatörlüğünde Gazimağusa Belediyesi Bandabuliya gerçekleştirilen "Dörtleme Satranç Turnuvaları" toplam 40,000 TL nakit para ödülü, kupalar, plaketler, madalyalar ve hediyeler gerçekleşen ödül törende sahiplerini buldu. Dörter Construction Ltd. direktörlerinden Begüm Dörter, Cortado Sertbay Satranç Akademisi Başkanı Mehmet Atasoy, Kuzey Kıbrıs Satranç Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Umut Haklıgil, Ulusal Hakem Nezafet Doğan ve Dörter Construction Ltd Yönetici Asistanı ve Satranç Projesi Yöneticisi İrem Özçay çocuklarımıza, gençlerimize ve büyüklere ödüllerini törende takdim ettiler.

YILDIRIM TURNUVASI ÖDÜLLERİ VE SAHİPLERİ:

1. IM Hüseyin Can Ağdelen-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. Hüseyin Sertbay-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Anesu Masimba-Yamaç Samani Satranç Derneği

4. Ahmet Paşa-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. İsmail Eren Midem-Altın Piyon Satranç Derneği

ÖZEL ÖDÜLLER:

EN BAŞARILI KADIN SPORCU:

Eylül Güneş-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

EN BAŞARILI VETERAN SPORCU:

Murat Teke-Bireysel

EN BAŞARILI İLKOKULLU SPORCU:

Salih İsmayılov-65. Kare Satranç ve Kültür Derneği

EN BAŞARILI ORTAOKULLU SPORCU:

Ali Canel Midem-Altın Piyon Satranç Derneği

En Başarılı Liseli Sporcu:

Tamay İrfanoğlu-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

EN İYİ ÜÇ TURNUVA PUANINA GÖRE BÜYÜK ÖDÜLLERİN SAHİPLERİ:

AÇIK KATEGORİ:

1. IM Hüseyin Can Ağdelen-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

2. FM Volkan Sevgi-Altın Piyon Satranç Derneği

3. Ahmet Paşa-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Hüseyin Sertbay-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Anesu Masimba-Yamaç Samani Satranç Derneği

EN BAŞARILI KADIN SPORCU:

Hatice Filo-Altın Piyon Satranç Derneği

EN BAŞARILI VETERAN SPORCU:

Murat Teke-Bireysel

EN BAŞARILI ORTAOKULLU SPORCU:

İsmail Eren Midem-Altın Piyon Satranç Derneği

EN BAŞARILI LİSELİ SPORCU:

Tuğra İstillozlu-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

YIDIZLAR- U13 KATEGORİSİ:

1. Talya Şenol-Şah-Mat Satranç Derneği

2. Doruk Tarman-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

3. Aren Tezer-Lefkoşa Satranç Derneği

3. Nima Mortazavi Nakhostin-Bireysel

4. Elvin Sever-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Emirhan Kılıçarslan-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

EN BAŞARILI KIZ SPORCU:

Esma Deniz Sencer-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

KÜÇÜKLER-U10 KATEGORİSİ:

1. Salih İsmayılov-65. Kare Kültür ve Satranç Derneği

2. Arya Emin-65. Kare Kültür ve Satranç Derneği

3. Aziz Haklıgil-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

4. Kumsal Kobak-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Fikri Özer-Şah-Mat Satranç Derneği

EN BAŞARILI KIZ SPORCU:

Larin Kahraman-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

MİNİKLER-U7 KATEGORİSİ:

1. Mehmet Yiğit Küçük-Altın Piyon Satranç Derneği

2. Yağız Aydın-Altın Piyon Satranç Derneği

3. Mila Hafızoğlu-Yamaç Samani Satranç Derneği

4. Hatice Haklıgil-Cortado Sertbay Satranç Akademisi

5. Fuat Bakay-Altın Piyon Satranç Derneği

EN BAŞARILI KIZ SPORCU:

Ece Cebeci-Altın Piyon Satranç Derneği