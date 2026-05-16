Kıbrıs Türk Tabipler Birliği (KTTB), çocukluk çağı obezitesinin hem dünyada hem de ülkede giderek büyüyen ciddi bir halk sağlığı sorunu hâline geldiğini belirtti ve sağlıklı beslenme ile harekete önem verilmesi konusunda uyarılarda bulundu.

Birlik adına Dr. Keziban Toksoy Adıgüzel ile Dr. Sevim Onguner açıklama yaptı. Dünya Sağlık Örgütü verilerine göre son 20 yılda çocuk ve ergenlerde obezite sıklığının yaklaşık üç kat arttığı belirtilen açıklamada, Türkiye’de her beş çocuktan birinin fazla kilolu veya obez olduğuna dikkat çekildi.

“Erken fark edilmesi hayati önem taşıyor”

Açıklamada, obezitenin diyabet, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve kalp-damar hastalıkları gibi ciddi sağlık sorunlarına yol açabildiği için erken dönemde fark edilmesinin büyük önem taşıdığı vurgulandı. Açıklamada, teknolojinin günlük yaşamda daha fazla yer almasının yanında hareketsiz yaşam tarzı, düzensiz beslenme ve yüksek kalorili hazır gıdaların tüketimindeki artışın, çocuklarda kilo problemlerini ciddi boyutlara taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, çocukluk çağı obezitesinin vücutta sağlığı bozacak düzeyde aşırı yağ birikmesi olduğu belirterek, değerlendirmelerin yaş ve cinsiyete göre “vücut kitle indeksi (VKİ)” üzerinden yapıldığı, VKİ’nin yüzde 85–95 persentil arasında olmasının “fazla kilolu”, yüzde 95’in üzerinde olmasının ise “obezite” olarak değerlendirildiği aktarıldı.

Açıklamada ayrıca obezitenin yalnızca estetik bir sorun olmadığı, diyabet, uyku bozuklukları, hipertansiyon, karaciğer yağlanması ve psikolojik sorunlara yol açabildiği de ifade edildi.

Tedavi, sağlıklı yaşam alışkanlığı…

KTTB, pediatrik obezite tedavisinde hedefin yalnızca kilo vermek değil, çocuklara sağlıklı yaşam alışkanlıkları kazandırmak olduğunu belirterek, tedavi sürecinin çocuk, aile ve sağlık ekibinin birlikte yürütmesi gerektiğini vurguladı.

Açıklamada, obezitenin başlıca nedenleri arasında fast-food tüketimi, şekerli içecekler, uzun ekran süreleri, fiziksel aktivite azlığı, düzensiz uyku, ailede obezite öyküsü ile bazı hormonal ve genetik hastalıkların yer aldığı ifade edildi.

Ailelere uyarı

Açıklamada, ailelere, "hızlı kilo artışı, yaşıtlarına göre belirgin kilolu görünüm, nefes darlığı veya çabuk yorulma, horlama ve uyku problemleri, boyun ve koltuk altlarında koyu renkli cilt kalınlaşması, erken ergenlik belirtilerine" dikkat etmesi uyarısı yapıldı. Açıklamada, bu bulguların metabolik veya hormonal sorunların habercisi olabileceği kaydedildi.

“Hızlı kilo artışı mutlaka uzman kontrolü gerektirir”

KTTB, sağlıklı beslenme, şekerli içeceklerin azaltılması, günlük fiziksel aktivitenin artırılması, ekran süresinin sınırlandırılması ve düzenli uyku alışkanlığının önemine dikkat çekti. Büyüme çağındaki çocuklarda kilo artışının dikkatle değerlendirilmesi gerektiği belirtilen açıklamada, obeziteye eşlik eden hormonal veya genetik nedenlerin bulunabileceği için çocuk endokrinolojisi değerlendirmesinin gerekli olduğu ifade edildi ve “Her kilolu çocuk obez olmayabilir ancak hızlı kilo artışı mutlaka uzman kontrolü gerektirir” denildi.