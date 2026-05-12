Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Acil Durum Hastanesi Üroloji Servisi’nde robotik cerrahiyle ilk prostat kanseri ameliyatının yapıldığını belirtti.

Dinçyürek, yazılı açıklamasında robotik cerrahi yöntemiyle üroloji alanında iki başarılı ameliyat gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonların başarılı geçtiğini, hastaların sağlık durumlarının iyi olduğunu kaydetti.

Sağlık Bakanı Dinçyürek, operasyonlardan birinin prostat kanseri tanısı bulunan 72 yaşındaki erkek hastaya, diğerinin ise ürolojik ve jinekolojik organ yapışıklığı ile sarkma problemi yaşayan 67 yaşındaki kadın hastaya uygulandığını söyledi.

Robotik cerrahinin dünya genelinde özellikle prostat kanseri ameliyatlarında başarı sağladığını vurgulayan Dinçyürek, bu teknolojinin ülkede kullanılmaya başlanmasının sağlık alanında büyük bir adım olduğunu söyledi.

Dinçyürek, “Hastalarımız çok daha az hasarla, daha emniyetli ve hızlı şekilde ameliyat edilerek sağlıklarına kavuşuyor ve kısa sürede taburcu ediliyor. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti halkına hayırlı olsun” dedi.



Ameliyatları gerçekleştiren sağlık ekibini kutlayan Dinçyürek, robotik cerrahi eğitimi alan hekimlerin eğitim süreçlerini tamamladıktan sonra Bakanlığın desteğiyle operasyonları hayata geçirmeye başladığını belirtti.

Üroloji, genel cerrahi ve diğer branşlarda yeni robotik cerrahi operasyonların planlandığını anlatan Dinçyürek, emeği geçen tüm sağlık çalışanlarına teşekkür etti.



-Bayraktar

Operasyonları gerçekleştiren Üroloji Uzmanı Necmi Bayraktar ise, Hacettepe Üniversitesi Üroloji anabilim dalından Doç. Dr. Ahmet Güdeloğlu eşliğinde ülkede ilk kez robotik cerrahi yöntemiyle prostat kanseri ameliyatı gerçekleştirdiklerini söyledi.



Bayraktar, robotik cerrahi sistemlerinin özellikle prostat kanseri ameliyatları için geliştirilmiş ileri teknoloji cihazlar olduğunu belirterek, “Bu cihazla ameliyat yapmak ülkemiz için çok yeni ve önemli bir gelişme” dedi.



Geçmişte daha büyük kesilerle ameliyat edilen hastaların hastanede daha uzun süre kaldığını söyleyen Bayraktar, robotik cerrahinin sunduğu hassas ve kontrollü imkanlara işaret etti.

Bayraktar, bu teknikle hem hastanede kalış süresinin azaldığını hem de kanser cerrahisinde gerekli tüm kontrol olanaklarının sağlandığını söyledi.



Necmi Bayraktar, prostat kanseri ameliyatı geçiren hastanın henüz 24 saat dolmadan taburcu aşamasına geldiğini belirterek, hastanın bugün veya yarın taburcu edilmesinin beklendiğini ifade etti.



Ülkede robotik cerrahi imkanının sunulmasından büyük mutluluk duyduklarını dile getiren Bayraktar, başta Sağlık Bakanı Dr. Hakan Dinçyürek olmak üzere Sağlık Bakanlığı’na desteklerinden dolayı teşekkür etti.