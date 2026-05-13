Mağusa Devlet Hastanesi’nde anjiyo hizmeti başladı. Hastanede ilk anjiyo işlemi yapıldı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Mağusa Devlet Hastanesi’ndeki ilk anjiyo işlemini takip etti.

Bakan Dinçyürek, uzun süredir üzerinde çalışılan projenin hayata geçtiğini belirterek, merkezin özellikle acil vakalarda hayat kurtarıcı bir rol üstleneceğini söyledi.

Kalp rahatsızlıklarında zamanın kritik olduğunu ifade eden Dinçyürek, bölge halkının artık Lefkoşa’ya sevk edilmeden müdahale alabileceğini kaydetti; “Bu merkez, insanımızı hayatta tutmak için çok önemli bir adımdır.” dedi.

Yeni merkezin yalnızca acil durumlarda değil, rutin ve tanısal amaçlı anjiyolarda da ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Dinçyürek, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ndeki yoğunluğun da bu sayede azalacağını ifade etti.

- “Kısa süre içinde kalp damar cerrahisi ameliyatları da yapılacak”

Dinçyürek, projenin hayata geçirilmesindeki katkılarından dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’na teşekkür etti. Sağlık çalışanlarının emeğine vurgu yapan Dinçyürek, “Bu gördüğünüz ekip, bu çalışmanın sadece bir parçasıdır. Bu noktaya gelinmesinde çok büyük emek ve katkı vardır.” ifadelerini kullandı.

Hastanede kalp damar ameliyathanesinin de hazırlandığını, gerekli ekiplerin oluşturulduğunu ve tedbirlerin alındığını söyleyen Dinçyürek, kısa süre içinde kalp damar cerrahisi ameliyatlarının da Mağusa Devlet Hastanesi’nde yapılmaya başlanacağını açıkladı.

- Özkoç: "Bugün bölge için tarihi bir gün"

Mağusa Devlet Hastanesi’nde ilk anjiyoyu gerçekleştiren Kardiyoloji Uzmanı Dr. Alptekin Özkoç da “İlk koroner anjiyografimizi gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bugün bölge için tarihi bir gün.” dedi. Özkoç, uzun süredir gündemde olan projenin nihayet tamamlandığını belirterek, katkı koyanlara teşekkür etti.

- Kalfaoğlu: "Mağusa Devlet Hastanesi’nde artık hemen hemen tüm branşlarda hizmet veriliyor"

Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimi Mustafa Kalfaoğlu da anjiyografi hizmetinin devreye girmesiyle hastanenin üçüncü basamak sağlık hizmeti verme noktasına çok yaklaştığını söyledi.

Göreve geldiğinde hastanedeki hekim sayısının yaklaşık 43 olduğunu belirten Kalfaoğlu, son iki buçuk yılda bu sayının iki katına çıkarak, 85’e ulaştığını açıkladı. Branş sayısının da arttığını ifade eden Kalfaoğlu, “Artık hemen hemen tüm branşlarda Mağusa Devlet Hastanesi’nde hizmet verilmektedir. Sevklerimiz de çok özel durumlar dışında ciddi şekilde azaltılmıştır.” dedi.

Kalfaoğlu, özellikle son iki yılda Sağlık Bakanlığı’nın cihaz alımları konusunda hastaneye büyük destek verdiğini belirterek, elde edilen sonucun sağlık çalışanlarıyla birlikte elde edilen ortak bir başarı olduğunu vurguladı.