21. Kıbrıs İpek Koza Festivali Beylerbeyi (Bellapais) Köy Meydanı’nda başladı. Girne Belediyesi, Beylerbeyi Muhtarlığı ve Yeşil Barış Hareketi iş birliğinde düzenlenen festival, pazar gününe kadar ziyaret edilebilecek.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ipek böcekçiliği ve koza üretiminin tanıtılacağı festival kapsamında stantlar her gün 10.00-19.00 saatleri arasında açık olacak.

Festival boyunca konserler, halk dansları gösterileri, sergiler, sunumlar, çocuk etkinlikleri ve atölyeler gerçekleştirilecek.

- Festivalin resmi açılışı yarın yapılacak

Festival programı kapsamında bugün saat 17.00’de Hasan Günyüz & The Kings konseri gerçekleştirilecek.

Festivalin resmi açılışı ise yarın saat 14.00’te yapılacak. Açılış konuşmalarının ardından saat 14.15’te Girne Belediyesi Halk Dansları topluluğu sahne alacak. Sergi ve stant gezileri saat 14.30’da gerçekleştirilecek, Emre Turan Trio konser verecek.

Günün devamında saat 15.30’da Mustafa Şah “Eco Festivals” konulu sunum gerçekleştirecek, saat 15.45’te ise Burhan Aktaş Trio sahneye çıkacak. Program, saat 17.00’de Girne Genç Sanat Severler Derneği Kadınlar Grubu’nun halk dansları gösterisi ve saat 19.00’da Serdar Kavaz ve grubu konseriyle tamamlanacak.

- Festivalin son günü çocuk etkinliğiyle başlayacak

Festivalin son gününde etkinlikler, saat 11.00’de çocuk kitabı yazarı İmren Aytaçoğlu’nun “Eylül ve İpek Kozasının Sırrı” adlı kitabının tanıtım ve hikâye anlatım etkinliğiyle başlayacak. Program kapsamında ayrıca saat 11.30’da Zekiye Paşa koza el işi atölyesi düzenleyecek.

Festivalde, saat 12.00’de Ayşe Tural ile Zafer Muhtaroğlu şiir dinletisi ve kitap imza etkinliğinde yer alacak. Beylerbeyi Anaokulu öğrencilerinin müzik dinletisi saat 12.30’da, Çatalköy-Esentepe Belediyesi Halk Dansları topluluğu gösterisi ise saat 13.30’da gerçekleştirilecek. Festivalde, saat 13.45’te Hayri Küçük, “Bellapais’te İpek Böceği Yetiştiriciliği” başlıklı sunum yapacak.

Program kapsamında, saat 14.00’te Yelena & Çağrı konseri, saat 15.00’te Mehmet Atak’ın “İpeğin Tarihsel Serüveni” sunumu ve saat 15.15’te “Nefesin Yolculuğu Dünyanın Flütleri ve Kıbrıs Ezgileri” etkinliği yer alacak.

Festival, saat 16.15’te Engin & Ecem’in konseri, saat 17.15’te ise Mehmet Yiğiter ile Girne Belediyesi Akordeon Kursu öğrencilerinin dinletisiyle devam edecek. Festival, saat 17.45’te başlayacak Hikmet Kurtarıcıoğulları Akustik Band konseriyle sona erecek.