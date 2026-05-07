Güney Kıbrıs’ta 24 Mayıs’ta yapılacak genel seçime rekor sayıda adaylık başvurusu yapıldığı bildirildi.

Haravgi gazetesi, Rum Yüksek Seçim Kurulu Başkanı Elikkos İlias’ın dün yaptığı açıklamaya göre, adaylık için 753 kişinin başvurduğunu, bunlardan 744’ünün parti tabanlı, 9’unun da bağımsız aday olduğunu yazdı.

Habere göre İlias, 2021'deki seçime 15 partinin girdiğini; bugün ise 19 parti olduğunu, milletvekili adaylığına başvurunun bir önceki seçime göre 102 kişi arttığını söyledi.

Adaylığa başvuran 19 siyasi partinin, siyasi partiler kütüğüne kayıtlı olduğunu kaydeden İlias, bu partilerin Agronomos Kırsal İşçi Partisi, AKEL, Aşırı Sol Direniş Komünizmi, Alma, Doğrudan Demokrasi, Volt Kıbrıs, DİPA, Demokratik Ulusal Hareket (DEK), DİKO, DİSİ, EDEK, ELAM, Aktif Vatandaşlar - Birleşik Kıbrıslı Avcılar Hareketi, Ekologlar-Vatandaş İş Birliği, Özgürlük Halk Mücadelesi, Vatansever Cephe, “Siku Pano” (Ayağa Kalk) ve “Kıbrıs Yeşil Partisi” olduğunu açıkladı.

Adaylardan yüzde 70'i erkek, yüzde 29'u kadın

İlias, 753 adaylık başvurusunun 529’unun (yüzde 70,3) erkek adaylar, 224’ünün de (yüzde 29,7) kadın adaylar tarafından yapıldığını kaydederek, bazı partilerin, her seçim bölgesindeki koltuk sayısı kadar aday içeren tam aday listesiyle seçime katılırken, bazı partilerin ise belirli adaylarla veya yalnızca belirli seçim bölgeleri için başvuru yaptığını kaydetti.

Dini topluluk temsilcilerinden adaylık başvurusu

Öte yandan Fileleftheros gazetesi ise, İlias’ın Maronit, Ermeni ve Latin dini topluluklarının temsilcilerinin seçilmesi için adaylık başvurusu yapıldığını söylediğini yazdı.

İlias, Maronit topluluğu için Marios Mavridis ile Petros Nakuzis’in, Ermeni topluluğu için Vartkes Mahtezyan’ın, Latin topluluğu için de Antonella Lydia Mantovani’nin başvurduğunu kaydetti.

Habere göre İlias, önümüzdeki 24 saat içinde itiraz gelmezse, rakipleri olmayan Latin ve Ermeni temsilcilerinin seçilmiş olarak ilan edileceğini, Mavridis ile Nakuzis’in ise yarışacağını belirtti.

İlias, adaylık başvurularının dün tamamlandığını ve itiraz süresinin dolmasıyla birlikte 9 Mayıs’ta oy pusulalarının basılmasına başlanacağını ifade etti.

89 yaşında milletvekili adayı oldu

Bu arada, Politis gazetesi de Limasol’da ikamet eden 89 yaşındaki Hristakis Rotsidis’in, milletvekilliğine adaylık başvurusu yaptığını yazdı.

Haberde, bağımsız aday olan Rotsidis’in müzisyen olduğu ve seçimdeki en yaşlı aday olduğu ifade edildi.