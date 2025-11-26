Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu’nu temsilen Türkiye barajlarını geçerek önemli bir başarıya imza atan yüzücülerimiz, 27-30 Kasım 2025 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenecek “Türkiye Yüzme Federasyonu Veda Nil Apak Anısına Arena 11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali” müsabakalarına katılmak üzere Trabzon’a gitti.

GELECEĞİN YILDIZLARI SAHNEYE ÇIKIYOR

Kafile başkanlığını Buğçe Buba’nın üstlendiği kafilede, antrenör olarak Emine Mehmetaliğulları ve Mehmet Gürcenk yer alıyor. Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı’nın kadrosunda yer alan genç sporcular; Nefes Şahin, Nisa Cemre Nur, Damla Uğurlu, Sarp Sarıca ve Demren Halil, Trabzon’da düzenlenecek yarışlarda madalya için mücadele edecek. Uzun süren hazırlık süreçlerinin ardından Türkiye barajlarını geçerek finallere katılım hakkı kazanan sporcular, aynı başarıyı finallerde de devam ettirmeyi hedefliyor.

FEDERASYONDAN DESTEK MESAJI

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, Kuzey Kıbrıs Yüzme Takımı’na başarı dileklerini ileterek genç sporcuların ulusal çapta gösterdiği başarının gurur verici olduğunu vurguladı. Federasyon yetkilileri, “Bu başarı, ülkemizde sporun geleceği adına umut verici bir gelişmedir. Sporcularımızın Trabzon’da da aynı başarıyı göstererek Kuzey Kıbrıs’ı en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

ORGANİZASYON TRABZON’DA DÜZENLENİYOR

Türkiye’nin Karadeniz bölgesindeki önemli spor şehirlerinden biri olan Trabzon, “11-12 Yaş Ulusal Gelişim Ligi Türkiye Finali” müsabakalarına ev sahipliği yapıyor. Türkiye genelinden seçilen genç yüzücüler, bu platformda hem yarışma deneyimi kazanacak hem de teknik becerilerini geliştirme fırsatı bulacak.

Kuzey Kıbrıs Su Sporları Federasyonu, genç yüzücülerin bu tür organizasyonlarla kendilerini geliştirme ve uluslararası arenada adlarını duyurma fırsatı bulduklarını belirtti. Ülkemizi temsil eden sporcuların başarılı sonuçlarla döneceğine olan inançlarını dile getiren Federasyon yetkilileri, gelecekte daha büyük organizasyonlarda Kuzey Kıbrıs’ın adını duyurmayı hedeflediklerini vurguladı.