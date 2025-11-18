KKTC Cimnastik Federasyonu Artistik Cimnastik Küçük Kız Takımı, İstanbul’da düzenlenen Türkiye Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakası’na katılmıştı.

Sporcularımız Elvin Altındağ, Nida Toko, Aslı Aslı, Mila Kasap ve Defne Conkbayır, antrenörleri Mustafa Erbulut, Berk Aydoğan, Türkay Özata ve Hasan Aksoy’un yönetiminde başarılı bir yarışma gerçekleştirmişler ve 24 takım arasından Türkiye üçüncüsü olarak tarihi bir başarı elde etmişlerdi.

Artistik Cimnastik Küçük Kız Takımımıza destek vermek için İstanbul’a giden federasyon başkanı Hasan Sapsızoğlu elde edilen başarı sonrasında şu açıklamayı yaptı:

“Sporcularımız Elvin Altındağ, Nida Toko, Aslı Aslı, Mila Kasap, Defne Conkbayır ile antrenörlerimiz Mustafa Erbulut, Berk Aydoğan, Türkay Özata ve Hasan Aksoy, siz sadece yarışmadınız. Bir tarih yazdınız.

İstanbul’da düzenlenen Artistik Cimnastik Küçük Kızlar Müsabakasında, aylarca süren emeğinizi, sabrınızı, alın terinizi mindere taşıdınız. 24 takım arasından Türkiye 3.’sü olarak hepimize tarifsiz bir gurur yaşattınız.

Her gün 4 saatlik çalışmalar, bitmeyen kamplar, gözyaşları, heyecanlar, düştüğünüz yerden defalarca kalkmalar… Siz bu başarının her saniyesini ilmek ilmek ördünüz. Hepimize gösterdiniz ki, inanınca, çalışınca ve vazgeçmeyince küçük bedenlerin yüreği kocaman zaferler yazabilir.

Bu gururu bizlere yaşattığınız için her birinizi yürekten tebrik ediyoruz. Emeği geçen antrenörlerimize ve destek olan tüm ailelere sonsuz teşekkür ederim.”