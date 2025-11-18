KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Korineum’da gerçekleşti.

KKTC’nin 42. Kuruluş yıldönümünde, 15 Kasım 2024 Cumartesi gün, geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada alınan dereceler:

Erkekler Net 1. Cahit Yetkili, 39 Puan

Erkekler Net 2. Dilek Talay 36 Puan

Erkekler Net 3. Akay Çolak 36 Puan

Erkekler En Uzun Vuruş John Murray

Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş Gareth Griffiths

Kadınlar Net 1. Sofia Raskin, 33 Puan.

Kadınlar Net 2. Hazel Bancroft, 26 Puan

Kadınlar Net 3. Amanda Warrender, 26 Puan

Kadınlar En Uzun Vuruş ve

Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş, Sofia Raskin.

Turnuva sonrası kazananların kupaları Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi ve sonrasında kokteyl düzenlendi.