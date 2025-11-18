KKTC Golf Federasyonu organizasyonu ile Cumhuriyet Kupası Golf Turnuvası Korineum’da gerçekleşti.
KKTC’nin 42. Kuruluş yıldönümünde, 15 Kasım 2024 Cumartesi gün, geniş bir katılımla gerçekleşen turnuvada alınan dereceler:
Erkekler Net 1. Cahit Yetkili, 39 Puan
Erkekler Net 2. Dilek Talay 36 Puan
Erkekler Net 3. Akay Çolak 36 Puan
Erkekler En Uzun Vuruş John Murray
Erkekler Bayrağa En Yakın Vuruş Gareth Griffiths
Kadınlar Net 1. Sofia Raskin, 33 Puan.
Kadınlar Net 2. Hazel Bancroft, 26 Puan
Kadınlar Net 3. Amanda Warrender, 26 Puan
Kadınlar En Uzun Vuruş ve
Kadınlar Bayrağa En Yakın Vuruş, Sofia Raskin.
Turnuva sonrası kazananların kupaları Federasyon yetkilileri tarafından takdim edildi ve sonrasında kokteyl düzenlendi.